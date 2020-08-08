MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye final turu 5. gününde yine büyük bir heyecan yaşandı. İlk turu başarıyla geçen Ayyüce Kamit, ikinci turda da yaptığı yemekle şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazandı. MasterChef'in 18. bölümünde Ayyüce Kamit, şeflerin oybirliği ile verilen karar sonunda MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olma hakkını kazandı. Peki, MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACISI AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyledi. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiş.



MasterChef Türkiye'ye katılan Ayyüce Kamit, ilk turda Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almayı başardı. Üç evet oyu ile MasterChef 2020'de üst tura çıkmayı başardı.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKMIŞTI?

Ayyüce Kamit'in üçlü düelloda rakipleri, Halit Karaman ve Mohammad Ayad idi. Yarışmacılardan istenen yemek ise Fransız soğan çorbası idi. Ayyüce Kamit, 40 dakikalık sürenin sonunda en iyi tabağı hazırlayarak MasterChef Türkiye'nin final turuna çıktı.

