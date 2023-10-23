MasterChef Azize kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef'ten elenen Azize Polat'ın hayatı ve biyografisi

MasterChef Azize günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. MasterChef All Star'da ilk etapta yarışmacılara balık yağı ve trüf veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi. Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan Cemre, Tanya, Alican ve Azize Somer Şef'in karides sarma şef tabağını yaptılar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı Azize Polat yaptı. Genç yarışmacı elenerek hayallerine veda etti.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef Azize Polat, 35 yaşındadır. 3 çocuk annesi ve ev hanımı olan Azize Polat, Adanalı'dır.

Azize Polat yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etti. Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile sonraki tura geçti.

Azize Polat, MasterChef'in 22 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan bölümünde elenerek hayallerine veda etmiştir.





