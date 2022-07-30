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MasterChef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası malzemeleri neler?

30.07.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde jüriler balık çorbası hazırlanmasını istedi. Böylelikle balık çorbası tarifi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Balık çorbası hazırlamak için levrek, patates, yumurta sarısı gibi malzemeler gerekiyor. Peki MasterChef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

MasterChef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası malzemeleri neler?

Balık çorbası, içerisinde barındırdığı omega3 sayesinde oldukça yararlıdır. Balık çorbasını hazırlarken, levreğin pullarını iyice temizlemeye dikkat ediniz. Peki MasterChef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

BALIK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet levrek
2 yemek kaşığı un
1 adet soğan
3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yumurta sarısı
Karabiber
Tuz
1 miktar maydanoz
Limon suyu
1 küçük boy patates
5 su bardağı su
1 küçük boy havuç

MasterChef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası malzemeleri neler?

BALIK ÇORBASI YAPILIŞI

5 su bardağı su ile levreği tencerede haşlayın. Pişen levreği küçük küçük didin. Suyunu süzdüğünüz levreği kenara alın.

Farklı bir tencerede sıvıyağ ile soğanı kavurun. Patates ve havucu da küçük küçük doğrayın ve tencerenin içerisine alın. Tencereyi kapatın ve kısık ateşte patates ve havucu pişirin. Ardından un ilave edin ve karıştırın. Kenara ayırdığınız levreği de ilave edin ve bütün malzemeler pişene dek kaynatın. Kaynayan suyun içerisine balıkları ilave edip biraz daha kaynatın.

Bir kaseye yumurta sarısı ve limonu karıştırın. Sonrasında çorba suyundan 1 kase alın ve yumurta karışımına ilave edin. Karışımı çorbaya ekleyerek karıştırın ve biraz daha kaynatın. Baharatlarını ekleyin, ocağın altını kapatın. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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