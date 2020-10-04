MasterChef balık ekmek nasıl yapılır? Danilo Şef özel yemeği balık ekmek tarifi ve malzemeleri

Öncelikle soğanlarımızı mirpua şeklinde doğrayın, daha sonra zeytinyağı ekleyin ve terletin ve aroması çıkınca 1 bardak su verin pişirmeye bırakın, eriyen soğanlarımızı blenderdan çekip püre haline getirin ve verilen kremanın yarısını içine ekleyip sıcakken jelatini ekleyerek ince süzgeçten geçirerek kenara alin,( 2) kremanın geri kalan yarısını çırpma teli yardımı ile kabartarak soğan sorbe karışımına ekleyin ve dolabınıza +4 saklayın....

MasterChef Türkiye’de eleme final turuna kalan Duygu, Sefa ve Didem'in sınavı Danilo şefin özel tarifi olan balık ekmek oldu. Danilo şef, yarışmacılara oyundan önce Balık Ekmek tarifi, püf noktası, malzemeleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Peki, Balık Ekmek nasıl yapılır? Püf noktası nedir? Balık Ekmek yapılışı için gereken malzemeler nelerdir? İşte, merak edilen detaylar ve Danilo Zanna’nın özel tarifi!

YEŞİL SALATA SOSU:

Burada blanch tekniği kullanacağız. Kıvırcık marulun yeşil yapraklarını kullanamamamız renk açısından daha iyi olacaktır. 1lt suya yarım limon suyu sıkın ve kaynatın, daha sonra 5 saniye sokup çıkartın soğuk suya çıkartın ve blenderdan geçirin ve biraz zeytinyağı ilavesi yapılarak 4 dakika çekin ne kadar çok çekerseniz daha güzel renk alacaktır ve bağlanacaktır. Tuzunu atarak lezzetlendirin ve süzerek dolaba kaldırın...

EKMEK SOSU:

Konumuz balık ekmek olduğu için şimdi güzel bir sos hazırlayacağız. Öncelikle elimizdeki ekmeklerimizi küçük parçalar haline getirin. Tavaya zeytinyağı dökün ve ısınan yağın içine doğradığımız sarımsakları atın. Zeytinyağında bir iki saniye çevirin ve ekmekleri ilave edin. 1 dakika soteleyin, çıtır olan ekmeklere elinizde sebze suyu varsa ekleyin. Macun haline gelene kadar karıştırın ve lezzetlendirin ve süzgeçte geçirerek pürüzsüz hale getirin sosumuz kenara alın...

ŞALGAM SOS:

şalgam sos için yapmanız gereken Şalgam suyunu bir tencereye döküp glaze etmek ve agar agar veya jelatinle bağlamak.