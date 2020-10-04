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  4. MasterChef balık ekmek nasıl yapılır? Danilo Şef özel yemeği balık ekmek tarifi ve malzemeleri

MasterChef balık ekmek nasıl yapılır? Danilo Şef özel yemeği balık ekmek tarifi ve malzemeleri

04.10.2020 23:30 | Son Güncelleme:
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MasterChef balık ekmek nasıl yapılır? Danilo Şef özel yemeği balık ekmek tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye’de Danilo Şefin özel tarifi olan balık ekmek, bir yarışmanın kaderini belirleyecek. MasterChef 2020’de final eleme oyununda kalan üç yarışmacı, Danilo şefin tabağına en yakın olanı hazırlamaya çalışacak. Yarışmanın takipçileri de eleme oyununda bu özel tarifi, palamut tartarı araştırmaya başladı. Peki, Peki, Danilo Şefin imzasını taşıyan balık ekmek nasıl yapılır? İşte MasterChef balık ekmek malzemeleri, püf noktaları ve tarifi.

MasterChef Türkiye’de eleme final turuna kalan Duygu, Sefa ve Didem'in sınavı Danilo şefin özel tarifi olan balık ekmek oldu. Danilo şef, yarışmacılara oyundan önce Balık Ekmek tarifi, püf noktası, malzemeleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Peki, Balık Ekmek nasıl yapılır? Püf noktası nedir? Balık Ekmek yapılışı için gereken malzemeler nelerdir? İşte, merak edilen detaylar ve Danilo Zanna’nın özel tarifi!

masteryemek

BALIK EKMEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

SOĞAN SORBE

250 Gr beyaz soğan.

100 gr krema

20 Gr yaprak jelatin

2 Gr Tuz

2 gr biber

YEŞİL SALATA SOSU

2 adet yeşil kıvırcık

100 ml klorsuz su

50 ML zeytinyağı

Tuz

PALAMUT TARTAR

250 Gr palamut

¼ limonun suyu

¼ portakalın suyu

20 Gr zeytinyağı

¼ bağ maydanoz

EKMEK SOS

100 gr beyaz ekmek içi

5 Gr sarımsak

10 zeytinyağı

200 ml sebze suyu

Tuz

Beyaz biber

ŞALGAM SOS

500 Gr şalgam suyu

5 Gr agar agar

NASIL YAPILIR?

SOĞAN SORBE:

Öncelikle soğanlarımızı mirpua şeklinde doğrayın, daha sonra zeytinyağı ekleyin ve terletin ve aroması çıkınca 1 bardak su verin pişirmeye bırakın, eriyen soğanlarımızı blenderdan çekip püre haline getirin ve verilen kremanın yarısını içine ekleyip sıcakken jelatini ekleyerek ince süzgeçten geçirerek kenara alin,( 2) kremanın geri kalan yarısını çırpma teli yardımı ile kabartarak soğan sorbe karışımına ekleyin ve dolabınıza +4 saklayın....

YEŞİL SALATA SOSU:

Burada blanch tekniği kullanacağız. Kıvırcık marulun yeşil yapraklarını kullanamamamız renk açısından daha iyi olacaktır. 1lt suya yarım limon suyu sıkın ve kaynatın, daha sonra 5 saniye sokup çıkartın soğuk suya çıkartın ve blenderdan geçirin ve biraz zeytinyağı ilavesi yapılarak 4 dakika çekin ne kadar çok çekerseniz daha güzel renk alacaktır ve bağlanacaktır. Tuzunu atarak lezzetlendirin ve süzerek dolaba kaldırın...

EKMEK SOSU:

Konumuz balık ekmek olduğu için şimdi güzel bir sos hazırlayacağız. Öncelikle elimizdeki ekmeklerimizi küçük parçalar haline getirin. Tavaya zeytinyağı dökün ve ısınan yağın içine doğradığımız sarımsakları atın. Zeytinyağında bir iki saniye çevirin ve ekmekleri ilave edin. 1 dakika soteleyin, çıtır olan ekmeklere elinizde sebze suyu varsa ekleyin. Macun haline gelene kadar karıştırın ve lezzetlendirin ve süzgeçte geçirerek pürüzsüz hale getirin sosumuz kenara alın...

ŞALGAM SOS:

şalgam sos için yapmanız gereken Şalgam suyunu bir tencereye döküp glaze etmek ve agar agar veya jelatinle bağlamak.

PALAMUT TARTAR:

Yapmanız gereken tek şey çok taze bir palamut alıp temizleyip filetolarini çıkartmak. Daha sonra derisinden temizlemek, kılçıklarına dikkat etmek. Burada kılçıkları temizlediğinize kesinlikle emin olun!! Şimdi küpler halinde doğrayabiliriz ama dikkat edeceğiniz tek husus palamut çok yumuşak bir balıktır, çok hassas şekilde küp doğranmış olacaktır. Daha sonra limon suyu, biraz portakal suyu tuz, tane hardal, isterseniz balığın kendi derisini kurutup toz haline getirip içine de koyabilirsiniz! Tuz biber ilave edin dinlendirin. 5 dakika sonra tabaklara alabilirsiniz.

DEKOR VE TABAKLAMA:

Hazırladığımız bütün ürünleri bir tabakta sunmak hayal gücünüzü sevginizi katarak monte edin ve renk uyumları lezzetleri bir araya getirin.

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