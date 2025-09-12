MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri…

Birbirinden lezzetli 4 farklı bamya yemeği tarifini bir araya getirdik. İşte bamya ile yapabileceğiniz nefis tarifler…
BAMYA KIZARTMASI TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram bamya (iri ve uzun boylu)
- 2 adet yumurta (çırpılmış)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı mısır unu
- 2 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)
- Yoğurt sos için:
- 250 gram süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1/2 çay kaşığı tuz
Tarifi:
- Bamyaları güzelce ayıklayıp kurulayın.
- Tuz ve karabiber eklediğiniz çırpılmış yumurtaya bamyaları bulayın.
- Ayrı bir kasede un ve mısır ununu karıştırın, yumurtaya buladığınız bamyaları bu karışıma batırın.
- Kalan bamyalara aynı işlemi uygulayıp, kızdırılmış yağda altın sarısı olana dek kızartın.
- Fazla yağını kağıt havluyla alıp servis tabağına yerleştirin.
- Yoğurt sos için tüm malzemeleri karıştırın ve bamyalarla birlikte servis edin.
NOHUTLU BAMYA YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet domates
- 1 adet limonun suyu
- 500 gram bamya (temizlenmiş)
- 1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış ya da haşlanmış)
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Tarifi:
- Nohutları suda bekletip süzün ve haşlayın ya da haşlanmış nohut kullanın.
- Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayıp, yağ kızdırdığınız tencerede kavurun.
- Kavrulan soğan ve sarımsaklara salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
- Bamyaları ve üzerini geçecek kadar suyu ekleyip bamyaları pişmeye bırakın.
- Haşlanmış nohutları, doğranmış domatesi, tuzu, limon suyunu ve baharatları ilave edin. Suyu da ekleyip bamyalar hafif yumuşayana kadar pişirin.
BAMYA YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 400 gram bamya
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3 adet orta boy domates
- 1/2 adet limonun suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
Tarifi:
- Bamyaların sap kısımlarını bıçakla dikkatlice temizleyin.
- Soğan ve domateslerin kabuklarını soyup, domatesleri küp küp, soğanları ince ince doğrayın.
- Tencerede zeytinyağında soğanları kavurun.
- Sırayla salçayı, bamya ve domatesleri ekleyip karıştırın.
- Baharatları ve suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatarak pişirin.
- Bamyalar yumuşayınca haşlanmış nohutları ekleyin, bir süre daha pişirip servis edin.
BAMYA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 6 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 2 tatlı kaşığı domates salçası
- 300 gram dana eti
- 150 gram kurutulmuş çiçek bamya
- 1,5 litre su (et suyu ve çorba için)
- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
Tarifi:
- Tencerede ayçiçek yağının yarısını kızdırıp kuşbaşı etleri kavurun.
- Etlerin üzerine su ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
- Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede su ve limon suyuyla haşlayın, ardından ipten dikkatlice çıkarın.
- Haşlanan eti süzüp et ve et suyunu ayırın.
- Kuru soğanı doğrayıp yağda kavurun, salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
- Haşlanmış eti, et suyunu ve bamyaları ekleyin. Tuz ve limon suyunu ilave edip 20-25 dakika kaynatın.
AFİYET OLSUN!
