YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri…

MasterChef’in yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “bamya”, dikkat çekti. Evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım 4 farklı bamya ile yapılacak yemek tarifleri ve püf noktaları haberimizde…

MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri…
Sedef Karatay

Birbirinden lezzetli 4 farklı bamya yemeği tarifini bir araya getirdik. İşte bamya ile yapabileceğiniz nefis tarifler…

BAMYA KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram bamya (iri ve uzun boylu)
  • 2 adet yumurta (çırpılmış)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 2 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)
  • Yoğurt sos için:
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1/2 çay kaşığı tuz

MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri… 1

Tarifi:

  • Bamyaları güzelce ayıklayıp kurulayın.
  • Tuz ve karabiber eklediğiniz çırpılmış yumurtaya bamyaları bulayın.
  • Ayrı bir kasede un ve mısır ununu karıştırın, yumurtaya buladığınız bamyaları bu karışıma batırın.
  • Kalan bamyalara aynı işlemi uygulayıp, kızdırılmış yağda altın sarısı olana dek kızartın.
  • Fazla yağını kağıt havluyla alıp servis tabağına yerleştirin.
  • Yoğurt sos için tüm malzemeleri karıştırın ve bamyalarla birlikte servis edin.

NOHUTLU BAMYA YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet domates
  • 1 adet limonun suyu
  • 500 gram bamya (temizlenmiş)
  • 1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış ya da haşlanmış)
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri… 2

Tarifi:

  • Nohutları suda bekletip süzün ve haşlayın ya da haşlanmış nohut kullanın.
  • Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayıp, yağ kızdırdığınız tencerede kavurun.
  • Kavrulan soğan ve sarımsaklara salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  • Bamyaları ve üzerini geçecek kadar suyu ekleyip bamyaları pişmeye bırakın.
  • Haşlanmış nohutları, doğranmış domatesi, tuzu, limon suyunu ve baharatları ilave edin. Suyu da ekleyip bamyalar hafif yumuşayana kadar pişirin.

BAMYA YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 400 gram bamya
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 3 adet orta boy domates
  • 1/2 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri… 3

Tarifi:

  • Bamyaların sap kısımlarını bıçakla dikkatlice temizleyin.
  • Soğan ve domateslerin kabuklarını soyup, domatesleri küp küp, soğanları ince ince doğrayın.
  • Tencerede zeytinyağında soğanları kavurun.
  • Sırayla salçayı, bamya ve domatesleri ekleyip karıştırın.
  • Baharatları ve suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatarak pişirin.
  • Bamyalar yumuşayınca haşlanmış nohutları ekleyin, bir süre daha pişirip servis edin.

BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 6 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 tatlı kaşığı domates salçası
  • 300 gram dana eti
  • 150 gram kurutulmuş çiçek bamya
  • 1,5 litre su (et suyu ve çorba için)
  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

MasterChef bamya tarifi: Bamya ile yapılacak 4 farklı leziz yemek tarifleri… 4

Tarifi:

  • Tencerede ayçiçek yağının yarısını kızdırıp kuşbaşı etleri kavurun.
  • Etlerin üzerine su ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
  • Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede su ve limon suyuyla haşlayın, ardından ipten dikkatlice çıkarın.
  • Haşlanan eti süzüp et ve et suyunu ayırın.
  • Kuru soğanı doğrayıp yağda kavurun, salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Haşlanmış eti, et suyunu ve bamyaları ekleyin. Tuz ve limon suyunu ilave edip 20-25 dakika kaynatın.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!
Doğal ve katkısız turşuDoğal ve katkısız turşu

Anahtar Kelimeler:
bamya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!

Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.