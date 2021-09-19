MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor? Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti

MasterChef eski yarışmacılarından Barbaros, yarışmaya bu sezon da konuk olarak katıldı. Geçtiğimiz sezon MasterChef ikincisi olan Barbaros, hâlâ akılda kalan MasterChef yarışmacılarından biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü yarışmacı son halini paylaşınca kendisine "Eriyorsun" yorumları yağdı.

Instagram'da 186 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, yarışmanın ilk günlerinde eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirmişti. Yarışmanın sonlarına doğru yeniden kilo almaya başlayan Barbaros Yoloğlu şimdilerde konuğu olduğu MasterChef programında fit görünümüyle beğeni topladı.

MASTERCHEF BARBAROS ŞİMDİ NE YAPIYOR?

MasterChef yarışmasından sonra hayatında değişiklikler yapan Barbaros, çalıştığı restoranın en deneyimli aşçılarından biri. Kendisine YouTube kanalı açan Barbaros, buradan yemek ve yemek kültürü üzerine yayınlar paylaşıyor. Sosyal medyada da takipçi sayısı artan MasterChef Barbaros, restoranların aranan ismi haline geldi.



