MasterChef Barış ava giderken avlandı! Yaptığı şey Çağatay’ı çileden çıkardı

MasterChef’in yeni bölümünde şefler kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları yemekleri hazırlarken bir anda iki takımın yerlerini değiştirdiler. Mavi takımda yer alan Serpilay’ın hazırladığı muffin konusunda kırmızı takımı uyarması tepkilere neden oldu. Barış ise, ‘Arkadaşlar bir risk alalım mı? Beni dinleyin. Biz oraya geri gideceğiz.’ dedi. Serpilay ise, ‘Hayır yapma öyle bir şey’ diyerek Barış’ı uyardı.

Çağatay, ‘Al şu an her şeyi al. Sıkıntı yok.’ dedi. Barış bunun üzerine ‘Zaten yapamamışlar’ diyerek muffin’in bütün malzemelerini aldı.

Yayınlanan fragmanda bunun ardından şeflerin yeniden geldiği ve takımların yer değiştirmeden devam edeceklerini duyurduğu görüldü. Çağatay bunun üzerine çok sinirlendi.



