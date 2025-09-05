YEMEK

MasterChef boiled pudding tarifi: ‘Boiled Pudding’ nasıl yapılır? İngiliz mutfağının tatlı lezzeti boiled pudding tarifi…

MasterChef’de bu hafta yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “Boiled Pudding” tabağı, dikkat çekti. İngiliz mutfağına özgü olan bu tatlıyı evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım boiled pudding tarifi ve yapılışı haberimizde…

Sedef Karatay

Boiled pudding, İngiliz mutfağının klasik tatlılarından biridir. Diğer adıyla “haşlanmış puding”, eşsiz bir lezzet olarak öne çıkıyor. Noel döneminde “Christmas Pudding” olarak bilinir ve kış sofralarının vazgeçilmezi olur.

MALZEMELER

  • 200 g un
  • 100 g ekmek kırıntısı
  • 150 g kuyruk yağı (alternatif olarak tereyağı veya margarin)
  • 150 g toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 150 g kuru üzüm
  • 100 g kuş üzümü (currant)
  • 50 g kuru erik (doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1/2 tatlı kaşığı rendelenmiş muskat
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 100 ml süt (kıvama göre biraz daha eklenebilir)
  • 1 çimdik tuz

TARİF

  • Kuru malzemeleri karıştırın: Geniş bir kapta un, ekmek kırıntısı, toz şeker, kabartma tozu, tuz, tarçın ve muskatı birleştirin. Tüm kuru malzemeler homojen bir şekilde karışana kadar iyice harmanlayın.
  • Yağ ve yumurtayı ekleyin: Küçük parçalara ayrılmış kuyruk yağı (veya tereyağı/margarin) ile yumurtaları karışıma ekleyin. Bir spatula ya da tahta kaşıkla karıştırarak malzemelerin birleşmesini sağlayın.
  • Kuru meyveleri katın: Kuru üzüm, kuş üzümü ve doğranmış kuru erikleri karışıma ilave edin. Meyvelerin eşit şekilde dağılması için karıştırmaya devam edin.
  • Hamuru hazırlayın: Yavaş yavaş süt ekleyerek karışımı koyu bir kek hamuru kıvamına getirin. Kıvamın çok akışkan olmamasına dikkat edin, gerekirse süt miktarını ayarlayın.
  • Kalıba aktarın: Yağlanmış ve unlanmış ısıya dayanıklı bir puding kalıbına karışımı aktarın. Üzerini temiz bir bez veya yağlı kağıtla kapatın ve sıkıca bağlayarak suyun içeri sızmasını önleyin.
  • Pişirme işlemi: Derin bir tencereye su doldurun (kalıbın en az yarısına gelecek kadar). Puding kalıbını tencereye yerleştirin ve kısık ateşte 3-4 saat boyunca haşlayın. Suyun eksilmemesine dikkat edin; gerektiğinde kaynar su ilave edin.
  • Servis: Pişen pudingi kalıptan dikkatlice çıkarın. Sıcak ya da ılık olarak dilimleyin. Dilerseniz vanilya sosu, krema veya hafif bir pudra şekeri serpintisiyle servis ederek İngiliz mutfağının bu eşsiz lezzetini tamamlayın.
  • Pişirme süresi: Pudingin yoğun kıvamı için uzun süre haşlanması önemlidir. Sabırlı olun ve su seviyesini düzenli kontrol edin.
  • Kalıp seçimi: Isıya dayanıklı, kapaklı bir puding kalıbı kullanmak en iyi sonucu verir. Alternatif olarak, alüminyum folyo ile sıkıca kapatılmış bir kap da iş görür.
  • Lezzet geliştirme: Pudingi birkaç gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletirseniz, aromalar daha yoğun hale gelir.

AFİYET OLSUN!

