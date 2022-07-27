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MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır? Buffalo Soslu Kanat malzemeleri neler?

27.07.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) tarifi, MasterChef'in yeni bölümünün ardından merak konusu oldu. Tadıyla lezzet şöleni yaşatan bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır? Buffalo Soslu Kanat malzemeleri neler? İşte detaylar...

MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır? Buffalo Soslu Kanat malzemeleri neler?

Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) tarifi, MasterChef'in 26 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünün ardından araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır? Buffalo Soslu Kanat malzemeleri neler? İşte detaylar...

BUFFALO SOSLU KANAT (BUFFALO WİNGS) MALZEMELERİ

1 kg. tavuk kanat
1 yemek kaşığı bal (ya da toz şeker)
½ su bardağı acı sos
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
1 tutam kuru fesleğen
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 çay kaşığı tuz
3 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam kuru nane

MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır? Buffalo Soslu Kanat malzemeleri neler?

BUFFALO SOSLU KANAT (BUFFALO WİNGS) NASIL YAPILIR?

Mısır nişastasını ve kabartma tozunu karıştırın. Tavuk kanatlarını içine ilave ederek, tavukları tamamen kaplayana dek karıştırın. Fırınınızı 190 derecede, altlı üstlü ayarda ısıtın. Kanatları fırın tepsisine dizin. 30-40 dakika boyunca pişirin.

Tereyağını sos tenceresinde eritin. Üzerine balı, acı sosu ve tuzu ekleyin ve 3-4 dakika pişirin. Tavuklar piştiğinde bir kaseye alın ve sosu serpin.

Yoğurt sosunu hazırlamak için bütün malzemeleri harmanlayın. Soslu tavukları yoğurt ile veya çubuk sebzelerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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buffalo
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