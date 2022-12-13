MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? MasterChef Burak Kaya reklam yıldızı çıktı!

Her bölümüyle izleyicileri ekran karşısına kilitleyen MasterChef Türkiye'deki yarışmacıların hayatları, kim oldukları, yarışma öncesi ne iş yaptıkları oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu yarışmacılardan son dönemde çokça merak edilenler isimlerden biri de Burak Kaya. Kaya'nın yarışma öncesi ne işle uğraştığı merak konusuydu.

BURAK KAYA REKLAM YILDIZI ÇIKTI!

Yarışma sürecinde ara ara bahsetse de detayı bilinmiyordu. Meğer MasterChef Burak Kaya bir reklam yıldızıymış! Yarışmadan önce birçok firmanın reklamlarında oynayan hatta bir firmanın reklam yüzü olan Burak Kaya bu yönünden pek fazla bahsetmiyor. Yemekleriyle ön plana çıkmak istediğini belirtiyor.

Zaman zaman yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen 31 yaşındaki Burak Kaya, Çerkes asıllıdır. Lisede turizm ve otelcilik seçerek mutfak bölümünde okumuştur. Üniversitede de Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunudur.

İkinci bir üniversite okumak isteyen Kaya, İşletme bölümünü tercih etmiş fakat okulu yarım bırakmıştır.

Daha sonrasında reklamcılığa ve modelliğe yönelen Burak Kaya çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır.

Mutfağa bu sebepten 7 yıl ara verdiğini söyleyen yarışmacı artık mutfak üzerinden ilerlemek istediğini belirtmiştir.

