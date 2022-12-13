MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? MasterChef Burak Kaya reklam yıldızı çıktı!

MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? MasterChef Burak Kaya reklam yıldızı çıktı!

13.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de bu sezonun başarılı yarışmacılarından olan Burak Kaya'nın hayatı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Geçen hafta eleme potasında son 2ye kalarak elenmekten kıl payı kurtulmuştu. Peki MasterChef Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte MasterChef Burak Kaya ile ilgili merak edilen detaylar...

MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? MasterChef Burak Kaya reklam yıldızı çıktı!

Her bölümüyle izleyicileri ekran karşısına kilitleyen MasterChef Türkiye'deki yarışmacıların hayatları, kim oldukları, yarışma öncesi ne iş yaptıkları oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu yarışmacılardan son dönemde çokça merak edilenler isimlerden biri de Burak Kaya. Kaya'nın yarışma öncesi ne işle uğraştığı merak konusuydu.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

BURAK KAYA REKLAM YILDIZI ÇIKTI!

Yarışma sürecinde ara ara bahsetse de detayı bilinmiyordu. Meğer MasterChef Burak Kaya bir reklam yıldızıymış! Yarışmadan önce birçok firmanın reklamlarında oynayan hatta bir firmanın reklam yüzü olan Burak Kaya bu yönünden pek fazla bahsetmiyor. Yemekleriyle ön plana çıkmak istediğini belirtiyor.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Zaman zaman yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen 31 yaşındaki Burak Kaya, Çerkes asıllıdır. Lisede turizm ve otelcilik seçerek mutfak bölümünde okumuştur. Üniversitede de Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunudur.
İkinci bir üniversite okumak isteyen Kaya, İşletme bölümünü tercih etmiş fakat okulu yarım bırakmıştır.
Daha sonrasında reklamcılığa ve modelliğe yönelen Burak Kaya çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır.
Mutfağa bu sebepten 7 yıl ara verdiğini söyleyen yarışmacı artık mutfak üzerinden ilerlemek istediğini belirtmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Yalabık o diziyle geri dönüyor! Okan Yalabık o diziyle geri dönüyor!
'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı
Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! Seneler sonra ilk kez... Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! Seneler sonra ilk kez...
Anahtar Kelimeler:
burak kaya masterchef türkiye yaşında ele burak kaya kimdir

En Çok Okunan Haberler

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

"Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti... Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı! Ayrılık nedeni çok şaşırttı

"Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti... Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı! Ayrılık nedeni çok şaşırttı

Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür"

Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler

İlginizi Çekebilir

''Kar meleği!'' Elle Brooke buz gibi havada yarı çıplak...

''Kar meleği!'' Elle Brooke buz gibi havada yarı çıplak...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.