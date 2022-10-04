Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burak bu hafta kırmızı takım kaptanı

Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burak bu hafta kırmızı takım kaptanı

04.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Burak Revanbahş bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Kaptanlık yarışını kazanan ve mavi takım kaptanı olan Çağatay rakip takıma Burak Revanbahş’ı kaptan olarak seçti. Peki, Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burak bu hafta kırmızı takım kaptanı

MasterChef Burak Revanbahş’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in bu haftaki kaptanı olan Burak Revanbahş yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.
MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR?
MasterChef 2022 yarışmacıları arasında yer alan Burak 26 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Burak Revanbahş gastronomi mezunu. 2011 yılından beri mutfakta olan Burak ilk yumurtasını 5 yaşında kırmış ve daha sonra lisede mutfak eğitimi almış. Bu hafta kırmızı takım kaptanı olan yarışmacı 4 yıldır profesyonel aşçılık yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ana Kuzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?Ana Kuzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!
Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke ettiBaşka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Aralarında 60 yıllık yaş farkı olan gelin ve damada tepki yağdı

Aralarında 60 yıllık yaş farkı olan gelin ve damada tepki yağdı

'Yeşil cin çetesi'! Garip kostümleriyle metroda dehşet saçtılar

'Yeşil cin çetesi'! Garip kostümleriyle metroda dehşet saçtılar

Uzaktan ders anlatırken yetişkin filmleri izleyip...

Uzaktan ders anlatırken yetişkin filmleri izleyip...

Yine bildiğiniz gibi geri döndü! Teknede onlarca kadınla...

Yine bildiğiniz gibi geri döndü! Teknede onlarca kadınla...

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.