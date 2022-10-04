Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burak bu hafta kırmızı takım kaptanı

MasterChef Burak Revanbahş’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in bu haftaki kaptanı olan Burak Revanbahş yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR?

MasterChef 2022 yarışmacıları arasında yer alan Burak 26 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Burak Revanbahş gastronomi mezunu. 2011 yılından beri mutfakta olan Burak ilk yumurtasını 5 yaşında kırmış ve daha sonra lisede mutfak eğitimi almış. Bu hafta kırmızı takım kaptanı olan yarışmacı 4 yıldır profesyonel aşçılık yapıyor.



