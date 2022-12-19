MASTERCHEF CANLI İZLE! MasterChef'te Kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Aralık MasterChef Türkiye 2022'de son kaptanlık oyunu!

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümü izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla MasterChef yeni bölüme ilgi iyice arttı.MasterChef canlı izle seçeneği oldukça aranan konular arasında. Şef Ömür Akkor'un konuk olduğu bölümde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele edecekler. Peki 19 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler yaşandı? Mavi takım kaptanı kim oldu?

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ŞEF ÖMÜR AKKOR KONUK OLUYOR

Anadolu mutfağının temsilcisi Şef Ömür Akkor bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Her yıl şeflerin davetini kırmayarak programa katılan Ömür Şef bu akşam da yarışmacıları zorlayacak.

Anadolu yemeklerini günümüzde başarıyla tanıtan Şef Ömür Akkor bu akşam yine pilav tarifiyle geliyor. Her sene klasik haline gelen Ömür Akkor ve pilavları hem şeflerin hem yarışmacıların güldürdü. 32 yi aşkın kitabı olan Ömür Akkor bu akşam izleyicilere bilgi şöleninin yanı sıra tabaklarıyla da görsel şov sunuyor. Yemeklerin tarihleriyle ilgili verdiği bilgilerin oldukça merak edildiği Şef Ömür Akkor Türkiye'nin en başarılı şeflerinden. Balık köftesi, deniz tarağı, havyarlar, balık taratorlar envai çeşit yemekle Ömür Akkor bu akşam MasterChef'te.

SON KAPTAN KİM OLDU?

Yeni bölüm saatinin yaklaşmasıyla MasterChef'te son mavi takım kaptanının kim olduğu iyice merak edildi. Bu hafta takım olarak iki oyun oynanacak. Daha sonrasında da iki bireysellik oyunu oynanacak. Oynanacak kaptanlık oyununun ardından son kaptanların kimler olacağı belli olacak.

