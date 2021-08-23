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MasterChef dalyan köfte tarifi! Dağılmayan dalyan köfte nasıl yapılır?

23.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında köfte çeşitleri önemli bir yer tutar. Özellikle çocuklar köfte ve patates ikilisinden oluşan menülere bayılırlar. Peki çocuklarınıza hem yumurta hem de sebzelerden oluşan bir lezzeti tattırmaya ne dersiniz? Siz de evinizde dalyan köfte hazırlamak istiyorsanız tarifimizi not edebilirsiniz.

MasterChef dalyan köfte tarifi! Dağılmayan dalyan köfte nasıl yapılır?

Dalyan köfte, yapımı kolay gibi gözükse de kıvamı ve şekli itibariyle oldukça teknik bir yemektir. Rosto tekniğini anımsatan dalyan köfte tarifini üstelik püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım.

DALYAN KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

  • Bir kilo dana kıyma
  • Bir su bardağı galeta unu
  • 2 adet soğan
  • 2 adet yumurta
  • Bir çay bardağı sıvı yağ
  • Bir adet havuç
  • Bir su bardağı haşlanmış bezelye
  • 5 adet haşlanmış yumurta
  • Bir yemek kaşığı salça
  • Yarım su bardağı su
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Pul biber
  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Geniş ve derin yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Malzemeleri iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcını iki yağlı kağıt ortasına koyun ve merdaneyle yaklaşık bir parmak kalınlığında açın.
  • Açtığınız kıymanın içine haşlanmış yumurta, bezelye ve havucu yerleştirin. Kıymayı iç harcı kapatacak şekilde rulo haline getirin. Kırılmamasına özen göstererek pişirme kağıdına yuvarlayın.
  • Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin. 45 dakikanın sonunda köfteyi fırından çıkartın. Hazırladığınız salçalı suyu köftenin üzerine dökün. Tekrar fırına verin ve bu sefer 15 dakika pişirin.
  • Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.
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DALYAN KÖFTE PÜF NOKTASI

Dalyen köftenin kıymasını hazırladıktan sonra 3-4 saat boyunca fırında bekletmek daha kolay kıvam almasını sağlar. Aynı zamanda köftenin çatlamaması için yumurta beyazı, nişasta ve tuzdan oluşan bir dış katman hazırlayabilirsiniz.


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Masterchef
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