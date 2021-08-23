MasterChef dalyan köfte tarifi! Dağılmayan dalyan köfte nasıl yapılır?

Dalyan köfte, yapımı kolay gibi gözükse de kıvamı ve şekli itibariyle oldukça teknik bir yemektir. Rosto tekniğini anımsatan dalyan köfte tarifini üstelik püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım.

DALYAN KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

Bir kilo dana kıyma

Bir su bardağı galeta unu

2 adet soğan

2 adet yumurta

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir adet havuç

Bir su bardağı haşlanmış bezelye

5 adet haşlanmış yumurta

Bir yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı su

Bir tatlı kaşığı tuz

Pul biber

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Geniş ve derin yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Malzemeleri iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcını iki yağlı kağıt ortasına koyun ve merdaneyle yaklaşık bir parmak kalınlığında açın.

Açtığınız kıymanın içine haşlanmış yumurta, bezelye ve havucu yerleştirin. Kıymayı iç harcı kapatacak şekilde rulo haline getirin. Kırılmamasına özen göstererek pişirme kağıdına yuvarlayın.

Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin. 45 dakikanın sonunda köfteyi fırından çıkartın. Hazırladığınız salçalı suyu köftenin üzerine dökün. Tekrar fırına verin ve bu sefer 15 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

DALYAN KÖFTE PÜF NOKTASI

Dalyen köftenin kıymasını hazırladıktan sonra 3-4 saat boyunca fırında bekletmek daha kolay kıvam almasını sağlar. Aynı zamanda köftenin çatlamaması için yumurta beyazı, nişasta ve tuzdan oluşan bir dış katman hazırlayabilirsiniz.



