Masterchef’de kuşkonmazlı tabaklar hazırlandı! Somer şef’ten veda eden yarışmacıya sürpriz teklif: Masterchef’de bu hafta kim elendi?

MasterChef’te dördüncü haftanın sonunda yarışmacılar, kuşkonmazla yaratıcılık sınavından geçti, Somer Şef’in “Ördek Pastilla” tabağını hazırladı. Ancak bir isim hayallerine veda etti. Elenen yarışmacıya Somer Şef’ten gelen müthiş teklif geceye damga vurdu.

KUŞKONMAZLA YARATICILIK SINAVI

Yarışmanın ilk turunda şefler, yarışmacılardan kuşkonmaz kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamasını istedi. Somer Şef, yarışmacıları uyararak, “Kuşkonmaz Türk mutfağında tabakların yanına konmak için yaratılmış bir üründür. Başka şekilde kullanılmaması gerekir. Bitmiş tabağın yanına bir tane de kuşkonmaz koyarsın ve onun süsü olur. Bunun haricindeki kullanımlarına sakın girmeyin. Bizim derdimiz kuşkonmazla değil sizin kuşkonmazı kullanmanızla” dedi. Bu sözler, yarışmacıların yaratıcılıklarını ortaya koymasını zorlaştırırken, ilk turda çıkan tabaklar şefleri şaşırttı.

İKİNCİ TURDA SOMER ŞEF’İN TABAĞI: ÖRDEK PASTİLLA

İkinci tura kalan Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert, Somer Şef’in özel tabağı “Ördek Pastilla”yı hazırlamak için ter döktü. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonrası en iyi tabağı hazırlayanlar bir üst tura çıkarken, Çağlar ve Hilal son ikiye kaldı.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM

Zorlu mücadelenin ardından şefler, en kötü tabağı hazırlayan ismin Hilal olduğuna karar verdi. Hilal, MasterChef hayallerine veda etti. Son sözlerinde duygusal anlar yaşayan Hilal, “Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun” dedi.

SOMER ŞEF’TEN HİLAL’E SÜRPRİZ TEKLİF

Veda anında Somer Şef, Hilal’e unutulmaz bir teklif sundu: “Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" dedi.

Bu sözlerin üzerine duygulanan Hilal "Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim” dedi.

MasterChef’te heyecan devam ederken, Hilal’in veda konuşması ve Somer Şef’in cömert teklifi geceye damga vurdu.