MasterChef Dilara Kavadar bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde oynamış...

MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın meğerse yıllar önce daha küçükken Türkiye'de reyting rekorları kıran bir dizide oynadığı ortaya çıktı.

MASTERCHEF YARIŞMASIYLA GÜNDEME GELDİ

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon bölümlerine katılan Dilara Kavadar, girdiği ilk elemeyi başarıyla geçen isimler arasında yer aldı.

MasterChef Türkiye'nin ikinci elemelerine dün akşam katılan ve balığı şeflerin istediği gibi pişiremeyen Dilara Kavadar yarışmadan elendi.

MEĞERSE ODA ÜNLÜYMÜŞ!

Fakat Dilara Kavadar yarışmadan elenmesine rağmen başka bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra bile hafızalardaki yerini koruyan Dilara Kavadar, 2006 ile 2009 yılları arasında Türkiye'de izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'le birlikte oynadı.

Kavadar dizide Halit Ergenç'in oynadığı Onur karakterinin eski bir ilişkisinden doğan kızı Liliput adıyla anılan Nilüfer karakterini canlandırdı.

SOSYAL MEDYA POZLARIYLA MEST ETTİ

Ünlü olmasının yanı sıra Dilara Kavadar sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarla da gündeme geliyor.

İşte Dilara Kavadar'ın dikkat çeken o pozları;





