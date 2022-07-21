MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Dilara Kavadar bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde oynamış...

MasterChef Dilara Kavadar bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde oynamış...

21.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan Dilara Kavadar, güzelliği ve sempatikliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısına simasıyla tanıdık gelen Dilara Kavadar hakkında sosyal medyada yorumlar yapıldı. Kavadar meğerse daha önce ekranlarda gördüğümüz isimler arasında yer alıyormuş. Dilara Kavadar'ın Türkiye'de rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde Nilüfer karakterine hayat verdiği ortaya çıkınca ise herkes şoke oldu.

MasterChef Dilara Kavadar bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde oynamış...

MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın meğerse yıllar önce daha küçükken Türkiye'de reyting rekorları kıran bir dizide oynadığı ortaya çıktı.

MASTERCHEF YARIŞMASIYLA GÜNDEME GELDİ

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon bölümlerine katılan Dilara Kavadar, girdiği ilk elemeyi başarıyla geçen isimler arasında yer aldı.

masterchef dilara

MasterChef Türkiye'nin ikinci elemelerine dün akşam katılan ve balığı şeflerin istediği gibi pişiremeyen Dilara Kavadar yarışmadan elendi.

aaaa

MEĞERSE ODA ÜNLÜYMÜŞ!

Fakat Dilara Kavadar yarışmadan elenmesine rağmen başka bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

binbir gece nilüfer2

Yıllar sonra bile hafızalardaki yerini koruyan Dilara Kavadar, 2006 ile 2009 yılları arasında Türkiye'de izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'le birlikte oynadı.

binbir gece nilüfer

Kavadar dizide Halit Ergenç'in oynadığı Onur karakterinin eski bir ilişkisinden doğan kızı Liliput adıyla anılan Nilüfer karakterini canlandırdı.

binbir gece nilüfer1

SOSYAL MEDYA POZLARIYLA MEST ETTİ

Ünlü olmasının yanı sıra Dilara Kavadar sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarla da gündeme geliyor.

dilara kavadar4

İşte Dilara Kavadar'ın dikkat çeken o pozları;

dilara kavadar3

dilara kavadar2

dilara kavadar1

dilara kavadar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mayolu poz verdi! "Taş bebek"İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mayolu poz verdi! "Taş bebek"
Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyasıKızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef binbir gece masterchef dilara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...

Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.