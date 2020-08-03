MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Dilara Türüt kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilara Türüt kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Dilara Türüt kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilara Türüt kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 02:00 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de final turunda yarışacak isimlerden biri de Dilara Türüt oldu. MasterChef yarışmacısı Dilara Türüt üçlü düelloda rakiplerini geride bırakarak final turuna çıkmayı başardı. MasterChef'e Rize'den katılan Dilara Türüt, kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki, Dilara Türüt kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Dilara Türüt kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilara Türüt kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Dilara Türüt, eleme ve düello turlarında ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanan isimlerden biri oldu. Yaptığı yemeklerle rakiplerini geride bırakan Dilara Türüt, MasterChef'te ilk 16 yarışmacı arasında girebilmek için final turunda mücadele edecek.

dilara

DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.

DİLARA2

Dilara Türüt, MasterChef Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.

dilara33

Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

dilarar24

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
MasterChef'te final turunda yarışacak!MasterChef'te final turunda yarışacak!
Netflix kapanacak mı, son durumu nedir?Netflix kapanacak mı, son durumu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Üniversitede bu bölümü seçen öğrencilere aylık 2 bin 300 lira burs

Üniversitede bu bölümü seçen öğrencilere aylık 2 bin 300 lira burs

Bakan paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Bakan paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı Daria Kyryliuk güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı

Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı Daria Kyryliuk güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı

MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programının tanıtımı yayınlandı! Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlıyor?

Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programının tanıtımı yayınlandı! Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlıyor?

Yasmin Erbil'den bayram pozu!

Yasmin Erbil'den bayram pozu!

MasterChef yeni bölüm ne zaman? Final turu heyecanı başlıyor! MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MasterChef final turuyla dönüyor!

Hande Erçel'in yeğeniyle pozlarına beğeni yağdı!

Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.