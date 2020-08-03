MasterChef Dilara Türüt kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilara Türüt kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Dilara Türüt, eleme ve düello turlarında ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanan isimlerden biri oldu. Yaptığı yemeklerle rakiplerini geride bırakan Dilara Türüt, MasterChef'te ilk 16 yarışmacı arasında girebilmek için final turunda mücadele edecek.

DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.

Dilara Türüt, MasterChef Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.

Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.



