MASTERCHEF DOĞABA TARİFİ! Hakkari'nin meşhur yemeği doğaba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Doğaba tarifi merak ediliyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu mutfağından lezzetler yapmalarını istedi. Yapılması istenen tariflerden biri de doğaba yemeği oldu. Evde doğaba denemek isteyenler detaylı tarifi sorguluyor. Peki, doğaba nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Doğaba tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Görüntüsüyle iştah kabartan doğaba, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. İşte doğaba tarifi ve malzeme listesi...
DOĞABATARİFİ
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
750 gr kemikli et (kol veya kaburga)
10 su bardağı su
500 gr süzme yoğurt
1 yumurta
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
Nane
Kekik
Kırmızı pulbiber
Tuz
-Köfte malzemesi
250 gr kıyma
1 çay bardağı pirinç
Nane
Kekik
Karabiber
Tuz
TARİF
Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün yıkayıp süzün. Orta boy bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. Buğdayı ve kemikli eti ilave edip kısık ateşte pişirin.
Köfte için; pirinci 20 dakika sıcak suda bekletin. Süzüp robottan geçirin. Kıyma, tuz ve baharat ekleyip yoğurun.
Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak yuvarlayın. Süzme yoğurdu bir kaba alın. Yumurta ve unu ekleyip çırpın.
Biraz su ekleyip boza kıvamında bir karışım elde edin. Yoğurtlu karışımı etli buğdaya ilave edin. Kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyip pişirin. Tencereyi ocaktan alın.
Tavada 2 kaşık tereyağını kızdırın. Tuz ve baharat ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.
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