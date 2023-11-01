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    4. MASTERCHEF DOĞABA TARİFİ! Hakkari'nin meşhur yemeği doğaba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MASTERCHEF DOĞABA TARİFİ! Hakkari'nin meşhur yemeği doğaba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    01.11.2023 18:46 | Son Güncelleme:
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    Doğaba tarifi merak ediliyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu mutfağından lezzetler yapmalarını istedi. Yapılması istenen tariflerden biri de doğaba yemeği oldu. Evde doğaba denemek isteyenler detaylı tarifi sorguluyor. Peki, doğaba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MASTERCHEF DOĞABA TARİFİ! Hakkari'nin meşhur yemeği doğaba nasıl yapılır, malzemeleri neler?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon -

    Doğaba tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Görüntüsüyle iştah kabartan doğaba, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. İşte doğaba tarifi ve malzeme listesi...

    DOĞABATARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 su bardağı aşurelik buğday
    • 750 gr kemikli et (kol veya kaburga)
    • 10 su bardağı su
    • 500 gr süzme yoğurt
    • 1 yumurta
    • 1 çorba kaşığı un
    • 2 çorba kaşığı tereyağı
    • Nane
    • Kekik
    • Kırmızı pulbiber
    • Tuz
    • -Köfte malzemesi
    • 250 gr kıyma
    • 1 çay bardağı pirinç
    • Nane
    • Kekik
    • Karabiber
    • Tuz

    TARİF

    • Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün yıkayıp süzün. Orta boy bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. Buğdayı ve kemikli eti ilave edip kısık ateşte pişirin.
    • Köfte için; pirinci 20 dakika sıcak suda bekletin. Süzüp robottan geçirin. Kıyma, tuz ve baharat ekleyip yoğurun.
    • Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak yuvarlayın. Süzme yoğurdu bir kaba alın. Yumurta ve unu ekleyip çırpın.
    • Biraz su ekleyip boza kıvamında bir karışım elde edin. Yoğurtlu karışımı etli buğdaya ilave edin. Kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyip pişirin. Tencereyi ocaktan alın.
    • Tavada 2 kaşık tereyağını kızdırın. Tuz ve baharat ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

    AFİYET OLSUN!

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