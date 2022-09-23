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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

23.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım oyunu gerçekleşti. İlk turda Diyarbakır yöresel lezzetleri konseptinde yemek yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. İkinci turda ise adaylar mandarella peyniri ile yaratıcı tabak yaparak bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdiler. 22 eylül 2022 MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, 22 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Diyarbakır yöresel tarifleri ile 5 çeşit tarif yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan kakule ürünü ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Ayaz dokunulmaz seçildi.

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MASTERCHEF 22 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, ilk eleme adayı olarak Vural'ı seçti. İkinci eleme adayı ise Atike oldu.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike

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