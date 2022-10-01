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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 30 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

01.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım oyunu gerçekleşti. İlk turda 5 çeşit yemek yapan adaylar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. İkinci turda ise adaylar karnabahar ile yaratıcı tabak yaparak bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdiler. 30 eylül 2022 MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 30 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 30 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, 30 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 30 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yanıtı...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 30 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Dış çekim oyununda çekimler Darülaceze'de gerçekleşti

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 30 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan karnabahar ürünü ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Tolga dokunulmaz seçildi.

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MASTERCHEF 30 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga, ilk eleme adayı olarak Şule'yi seçti. İkinci eleme adayı ise Tayfun oldu.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Fatma Nur, Kaan, Çağatay, Görkem, Şule ve Tayfun

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