MasterChef Türkiye'nin 30 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, 30 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 30 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 30 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Dış çekim oyununda çekimler Darülaceze'de gerçekleşti

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 30 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan karnabahar ürünü ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Tolga dokunulmaz seçildi.

MASTERCHEF 30 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga, ilk eleme adayı olarak Şule'yi seçti. İkinci eleme adayı ise Tayfun oldu.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Fatma Nur, Kaan, Çağatay, Görkem, Şule ve Tayfun

