TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 6 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 6 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Uluslararası tavuk tarifleri ile 9 çeşit tavuk tarifi yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar. Düellolarda Barış, tabağını ocağın üstünde bıraktığı için değerlendirilmezken Dilan'ın tabağı da çiğ kaldığı için geçerli oy almadı. Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 6 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tabağı olan perdeli pilavı hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Serpilay dokunulmaz seçildi. Jürinin değerlendirmesi ardından Yağız, Serpilay, Dilan, Melih ilk 4 'e kalan isimler oldu. Masterchef Serpilay dokunulmazlığı alarak eleme adaylarından birini belirledi.

MASTERCHEF 6 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Serpilay, ilk eleme adayı olarak Vural'ı seçti. İkinci eleme adayı ise Burak seçildi.



