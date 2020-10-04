MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Programın sıkı takipçileri tarafından MasterChef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada heyecan dolu rekabet sürüyor. Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için yine izleyiciler ekran başındaydı. Şeflerin yarışmacılardan istediği menü ve yemekler doğrultusunda hünerlerini ortaya koyan yarışmacılar, büyük bir mücadele sergiledi.

Heyecan dolu mücadelenin devam ettiği programla alakalı MasterChef dokunulmazlık 3 Ekim tarihinde hangi takım tarafından kazanıldı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayları 3 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 3 Ekim MasterChef eleme adayları ve 3 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili bütün detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Ekim MasterChef bölümünde haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Şeflerin yarışmacılardan istediği piknik menüsü ve menüdeki şakşuka, yaprak sarma, kısır, patates salatası, mücver, brownie ve karışık ızgara yemekleri doğrultusunda iki takıma ayrılan yarışmacılar tüm yeteneklerini ve becerilerini ortaya koydu. Ortaya çıkan yemekler sonrasında konuklar yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi ve şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef 3 Ekim dokunulmazlık oyununu Barbaros'un kaptan olduğu kırmızı takım kazandı. Böylece Serhat'ın kaptan olduğu mavi takım heyecan dolu dokunulmazlık oyunu için kendi arasında önemli bir mücadele ortaya koydu.