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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

03.10.2020 18:53 | Son Güncelleme:
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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Ekranların heyecanla takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye programında kıran kırana mücadele devam ediyor. TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan yarışmada yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kırmızı takım ve mavi takım olarak yeteneklerini ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 3 Ekim MasterChef eleme adayları ile alakalı tüm merak edilenler...

Programın sıkı takipçileri tarafından MasterChef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada heyecan dolu rekabet sürüyor. Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için yine izleyiciler ekran başındaydı. Şeflerin yarışmacılardan istediği menü ve yemekler doğrultusunda hünerlerini ortaya koyan yarışmacılar, büyük bir mücadele sergiledi.

Heyecan dolu mücadelenin devam ettiği programla alakalı MasterChef dokunulmazlık 3 Ekim tarihinde hangi takım tarafından kazanıldı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayları 3 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 3 Ekim MasterChef eleme adayları ve 3 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili bütün detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Ekim MasterChef bölümünde haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Şeflerin yarışmacılardan istediği piknik menüsü ve menüdeki şakşuka, yaprak sarma, kısır, patates salatası, mücver, brownie ve karışık ızgara yemekleri doğrultusunda iki takıma ayrılan yarışmacılar tüm yeteneklerini ve becerilerini ortaya koydu. Ortaya çıkan yemekler sonrasında konuklar yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi ve şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef 3 Ekim dokunulmazlık oyununu Barbaros'un kaptan olduğu kırmızı takım kazandı. Böylece Serhat'ın kaptan olduğu mavi takım heyecan dolu dokunulmazlık oyunu için kendi arasında önemli bir mücadele ortaya koydu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Serhat'ın kaptanlığındaki mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybettiği için yarışmacılar bu defa kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynadı. Şefler yarışmacılardan yalnızca fırında pişirilen bir yemek hazırlamalarını istedi. Malzeme konusunda yarışmacılar serbest bırakıldı. En iyi yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar, heyecan dolu anlar yaşadı. İzleyiciler de en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacıyı merakla bekledi. En başarılı tabağı ortaya koyan ve mücadeleyi kazanan isim, bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderdi. Oyunun sonunda bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Özgül oldu. Özgül, Furkan ve Serhat'ın tabakları şefler tarafından başarılı bulundu ancak üçü içinden oyunu Özgül kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef eleme adayları son bölüm için sonuçların ne olduğu da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Mavi takımın kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrasında kendi aralarında yaptıkları dokunulmazlık oyununda yalnızca fırında hazırlanan özel bir tabak hazırlanılması istendi. Yemeği en başarılı bir şekilde yapan yarışmacı olan Özgül eleme potasına bir arkadaşını gönderdi. Özgül’ün eleme adayı olarak seçtiği yarışmacı ise Eray oldu. Bu durumla beraber MasterChef eleme adayları arasına Eray da girdi. Yarışmacılar arasında yapılan oylama ile de son eleme adayı Sefa oldu. Böylece eleme adayları; Uğur, Duygu, Esra, Didem, Eray ve Sefa olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler eleme gecesine çevrildi.

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