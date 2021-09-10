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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

10.09.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de üçüncü haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İtalyan yemekleri konsepti ile oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef mavi ve kırmızı takımlar, Danilo Zanna'nın memleketi olan İtalya'ya özgü yemekleri yaparak yarıştı. Açıklanan menüde dana carpaccio, parmigiana, cannelloni, gnocchi, orata all'acqua pazza, osso buco ve zeppole yer aldı.

Jürinin tadımı sonrasında kazanın mavi takım olduğu açıklandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

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Bireysel dokunulmazlıkta en iyi tabağı çıkaran isim Emre oldu.

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MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef yeni bölümde ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre belirledi. Emre, ilk eleme adayı olarak Mert'i gösterdi.

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Sonrasında ise takımda oylama yapıldı. Oylama sonucunda adı en fazla yazılan Hamza, haftanın 4. eleme adayı oldu.

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MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda ilk eleme adayları Azize ve Safanur olmuştu.
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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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