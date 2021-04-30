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MasterChef Duygu Acarsoy hamile olduğunu duyurdu

30.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'MasterChef Türkiye 2020'nin iddialı yarışmacılarından Duygu Acarsoy, hamile olduğunu açıkladı. Acarsoy, hamilelik pozu verdi.

MasterChef Duygu Acarsoy hamile olduğunu duyurdu

Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.

MasterChef Duygu, hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Duygu Acarsoy ve eşine ise tebrik mesajları yağdı.

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Acarsoy, eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü.

Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye yarışmasından bilerek elendiğini söyleyerek şaşırtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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