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MasterChef Ebru'nun son hali gündem oldu! Somer Şef'ten şaşırtan yorum

16.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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MasterChef Ebru'nun son hali gündem oldu! Somer Şef'ten şaşırtan yorum

MasterChef Türkiye 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ebru Has, yarışma sonrası değişimiyle gündem oldu. Şef Somer Sivrioğlu da MasterChef Ebru'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

'MasterChef 2020'nin başarılı isimlerinden Ebru Has, yaptığı yemeklerle yarışmada adından söz ettirmeyi başardı. Ancak finali gören dört isim arasında yer alamadı.

Sakin tavrı ve çok az gülümsemesi ile dikkat çeken Ebru Has, Serhat Doğramacı'nın şampiyonluk ipini göğüslediği yarışma sonrası sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.

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Ebru Has, 111 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alıyor.

MasterChef Ebru, "Son" notunu yazdığı pozu ile herkesi şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Ebru Has, değişimiyle bir anda magazin gündemine geldi.

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Ebru Has'ın son paylaşımları sosyal medyada olay olurken, siyah bir elbise giyen ünlü şefi makyajlı haliyle görenler tanımakta zorluk çekti.

Ebru'nun pozuna gelen yorumlardan bazıları şöyle:
"Bir insana kırmızı ruj nasıl bu kadar yakışır?", "Neler yapıyorsunuz Ebru Hanım", "Yok böyle bir güzellik", "Nerede nereye", "Bebek yüzlü Ebru", "Güzeller güzeli", "Anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor".

Övgü dolu mesajların yanı sıra bazı sosyal medya kullanıcıları ise MasterChef Ebru Has'ın makyajlı halini ve yeni imajını beğenmediklerini dile getirdiler.

Ebru'ya; "Bu kadarı hiç hoş olmamış, yakışmadı", "Ne alaka banyo ve güller, "Gerek yok ki böyle şeylere", "Tanıyamadım", "Ne hale getirdiniz ki kendinizi?" şeklinde yorumlar da geldi.

SOMER ŞEFTEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu da Ebru Has'ın değişimini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Somer Şef, Ebru Has'ın "Sevgililer Günü hediyesi" etiketi de eklediği son paylaşımına, "Güzelmiş bu kim?" yorumunu yazması dikkatlerden kaçmadı.

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