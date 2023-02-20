MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım! ''Yaptıklarınız asla unutulmayacak''

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarmaya çalışıyor. İlk günden beri afet bölgesinde MasterChef ekibiyle yemek yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya yaptıklarıyla büyük takdir topladı. Yalçınkaya'nın son paylaşımı yine çok konuşuldu...

ASKERLERE YEMEK PİŞİRDİ

Hatay’ın ardından Gaziantep’e giden MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, önceki gün askerlere Yemek dağıtırken çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya, o karenin altına “10. gün. Aslanlar, ‘Sen merak etme şefim, yağmacılar bizde’ dediler. 24 saat ayaktalar, Allah askerimize, polisimize güç, kuvvet versin” notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Ünlü şefin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. O yorumlardan bazıları şöyle;