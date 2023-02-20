MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım! ''Yaptıklarınız asla unutulmayacak''

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarmaya çalışıyor. İlk günden beri afet bölgesinde MasterChef ekibiyle yemek yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya yaptıklarıyla büyük takdir topladı. Yalçınkaya'nın son paylaşımı yine çok konuşuldu...
Hatay’ın ardından Gaziantep’e giden MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, önceki gün askerlere Yemek dağıtırken çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaştı.
Mehmet Yalçınkaya, o karenin altına “10. gün. Aslanlar, ‘Sen merak etme şefim, yağmacılar bizde’ dediler. 24 saat ayaktalar, Allah askerimize, polisimize güç, kuvvet versin” notunu düştü.
Ünlü şefin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. O yorumlardan bazıları şöyle;
Rabbim sizden, Mehmetçiğimizden, polisimizden, emek veren herkesten razı olsun inşallah
Ben Kahramanmaraş'ta yaşayan Kahramanmaraş depremini yaşayan birisi olarak yaptıklarınız için teşekkür etmek istedim seni büyüten ana babadan Allah bin kere razı olsun.
Türk askeri ve sizler sağ olun şefim saygım sevgim kat kat arttı sana
Tüm polis,asker ve bekçilerimize teşekkür ederiz
Allah sizin gibi insanların sayısını çoğaltsın...
Sizin gibi milletine devletine bağlı insanları gördükçe duygulanıyoruz. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun.
Rabbim ayaklarına taş değdirmesin sizden de Allah razı olsun.
Siz parmakla gösterilecek insanlardansınız.
Türk halkı bu yaptıklarınızı asla unutmayacak.