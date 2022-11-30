MasterChef Ekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef'in eski yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş meğer ünlü oyuncunun kuzeniymiş

Ekin Eylem, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Ekin Eylem Ulaş, MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışmıştı. İşte Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Ekin Eylem Ulaş, aslen Elazığlıdır.

MASTERCHEF EKİN EYLEM ULAŞ HANGİ YIL YARIŞTI?

Boğa burcu olduğu bilinen Ulaş, MasterChef'in 2020 sezonunda yarışmıştır.

Ekin Eylem Ulaş, 12 yıldır aşçılık yapmaktadır.

Ekin Eylem Ulaş son 1 yıldır Executive Chef'dir.

MASTGERCHEF EKİN İLE İCLAL AYDIN'IN KUZEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ekin Eylem Ulaş, İclal Aydın'la birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

Ulaş'ın İclal Aydın'ın kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncu İclal Aydın şu sıralar kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde oynuyor.

