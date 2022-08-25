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Masterchef ekler tarifi! Ekler nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

25.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 24 Ağustos Çarşamba gününün menüsü Fransız kafe mutfağıydı. Fransız kafe mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ekler tarifi izleyicilerin ilgisini çekti. Sevilerek tüketilen bu tatlının tarifini merak ediyor ve Ekler nasıl yapılır? Diye araştırmalar yapıyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Masterchef ekler tarifi! Ekler nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Fransız mutfağına ait olan ekler tüm dünyada sevilerek tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Pastanelerin vazgeçilmezi olan bu çikolatalı tatlıların çok farklı çeşitler yapılmaya başlandı. Ancak biz klasik çikolatalı ekler tarifini vereceğiz. Yapacak kişinin zevkine göre sütlü veya bitter çikolata kullanılabilir. Bu eşsiz tatlı hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

EKLER TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
¼ çay kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 paket vanilin
4 adet yumurta
1 su bardağı un (+2 yemek kaşığı un)

Krema dolgusu için:

3 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
3 silme yemek kaşığı un
2 silme yemek kaşığı buğday nişastası
6 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin
1 paket krem şanti

Çikolata sosu için:

200 gram çikolata (bitter veya sütlü)

Yapılışı

  • İlk olarak kremayı yapıp soğumaya bırakın. Kremayı bir gece önceden de yapabilirsiniz. O şekilde de nefis olacaktır. Tereyağı, krem şanti ve vanilya hariç tüm malzemeleri derin bir tencereye alın.
  • Sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynamaya başlayınca tereyağ ve vanilyayı da ekleyin. Güzelce karıştırarak ocaktan alalım. Ara ara karıştırıp soğumasını sağlayın. Soğuyan kremaya toz krem şantiyi ekleyip mikserle karıştırın.
  • Üzerini streçleyip buzdolabına kaldırın.
  • Ekler hamuru için su ve tereyağını tencereye alın. Bir çimdik tuzu ve şekeri de ekleyin. Tereyağ eriyip su kaynamaya başlayınca tencerenin altını kısıp unu ekleyin. Sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Tencereye yapışmayan bir hamur olunca altını kapatıp soğumaya bırakın.
  • Soğuyan hamura yumurtaları teker teker ekleyerek mikserle karıştırın. Hamuru sıkma torbasına alın.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine belli arkalıklarla istediğiniz büyüklükte hamuru sıkın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fansız ayar fırında 40-45 dakika pişirin.
  • Pişen eklerleri hemen fırından almayın yarım saat kadar fırın içinde beklesin.
  • Çikolatayı benmari usulü eritin.
  • Soğuduktan sonra bıçak yardımıyla eklerleri ikiye bölün,
  • İçerisine kremayı sıkın ve üzerini kapatın.
  • Eklerlerin üst kısmını eriyen çikolataya batırıp antep fıstığıyla süsleyin.

AFİYET OLSUN!


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