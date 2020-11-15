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MasterChef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi nedir? Ekşili çorba malzemeleri nelerdir? İşte Kahramanmaraş ekşili çorba tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 15.11.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi nedir? Ekşili çorba malzemeleri nelerdir? İşte Kahramanmaraş ekşili çorba tarifi...

TV 8’in fenomen haline gelen MasterChef Türkiye’nin son bölümünde Kahramanmaraş mutfağı rüzgarı esti. MasterChef Türkiye’nin Cumartesi gecesi ekrana gelen 99. bölümünde yarışmacılar eleme potasından uzak kalmak için kıyasıya mücadele etti. Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen çekimlerde menüye ekşili çorba ile başlandı. Peki ekşili çorba nasıl yapılır?

Maraş mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olarak kabul edilen ekşili çorba özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi oluyor. Lezzetiyle damakları şenlendiren ekşili çorbanın içinde buğday ve baklagiller yer alıyor. Hem doyurucu hem de besleyici olan ekşili çorba adını içine eklenen sumak ekşisinden alıyor. Peki ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi nedir? Ekşili çorba malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

EKŞİLİ ÇORBA MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı dövme buğday
  • 1 çay bardağı mercimek
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 3 adet kuru soğan
  • 6-7 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı sumak ekşisi
  • 1-2 demet semizotu ya da 750 gram pancar sapı
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KAHRAMANMARAŞ EKŞİLİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Ekşili çorba yapımına ilk olarak zor pişen malzemelerin haşlanmasıyla başanır. Dövme bir gece öncesinde suda bekletilir. Buğdaylar haşlanır, mercimek ve nohutla birlikte pişirilir. Çorbanın içine eklenecek olan sebzeler doğranır ve tencereye ilave edilir. Kuru soğan başka bir tencerede kavrulur ve diğer malzemelerle buluşturulur. Salça, nane ve pul biberle çorbanın sosu hazırlanır. Son adımda ise sumak ekşisi ve tuz da çorbaya eklenir. Dilenirse ekşili çorba keçi servisiyle birlikte servis edilir.

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