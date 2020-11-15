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MasterChef ballı börek nasıl yapılır? Ballı börek tarifi nedir? Ballı börek malzemeleri nelerdir? İşte Kahramanmaraş ballı börek tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 15.11.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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MasterChef ballı börek nasıl yapılır? Ballı börek tarifi nedir? Ballı börek malzemeleri nelerdir? İşte Kahramanmaraş ballı börek tarifi...

TV 8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan ve rekaber devam ediyor. MasterChef Türkiye’nin Cumartesi gecesi yayınlanan 99. bölümünde yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Kahramanmaraş’ın tarihi Maraş Kalesi’nde çekimler tamamlandı. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için Kahramanmaraş yemeklerini yaptı. İki takımı da ballı börek tarifi oldukça zorladı. Peki ballı börek nasıl yapılır?

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan ballı börek çoğu kişi tarafından bilinmeyen gizli bir lezzet olarak özgünlüğünü koruyor. Kahramanmaraşlı ev hanımlarınca bulunan bu benzersiz tarif yiyenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Maraş mutfağının sevilen tatlısı ballı börek nasıl yapılır? Ballı börek tarifi nedir? Ballı börek malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

BALLI BÖREK MALZEMELERİ

  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı tereyağı
  • 1 çay bardağı kül suyu
  • 1 çay çay bardağı karbonat
  • Bir tutam tuz
  • Aldığı kadar un
  • 200 gram ceviz
  • 3 yemek kaşığı tereyağ

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu
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KAHRAMANMARAŞ BALLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Ballı börek yapımına şerbetin hazırlanmasıyla başlanır. Şeker ve su kaynatılır, içine limon suyu eklenir. Şerbet soğuması için bekletilir. Yoğurt, yumurta, eritilmiş tereyağ, karbonat ve tuz karıştırılır. 1 yemek kaşığı kül, 1 çay bardağı suda 10 dakika kadar bekletilir ve süzüldükten sonra hamur harcına eklenir. Un azar azar hamur kıvamına alana kadar ilave edilir. Tüm malzemelerin homojen bir şekilde dağılması için yoğrulur. Elde edilen hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartılarak yuvarlanır. Bezeler baklavalık yufka inceliğinde açılır. Açılan yufkalar ikiye bölünür. Kenarlar ortaya kapatılır. Orta kısma aralıklı olarak birer yemek kaşığı dövülmüş ceviz konulur. Yufkanın hamurları cevizlerin üzerine doğru kapatılır. Cevizli kısım ortada kalacak şekilde hamur kesilir. Kenarları büzülerek fırın tepsisine alınır. Eritilen tereyağ hamurların üzerine dökülür. Önceden ısıtılan 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökülür.

BALLI BÖREK YAPIMININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Ballı börek tatlısını pratik bir şekilde yapmak isteyenler, baklavalık yufka da kullanılabilir. Ballı börek tatlısının yumuşamaması için mutlaka tatlının sıcak, şerbetin soğuk olması gereklidir.

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