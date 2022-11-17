MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi! Kıyır kıyır dolanger tatlısı nasıl yapılır?

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 17 Kasım Perşembe günü yarışmacı adaylardan Doğu Anadolu tarifleri yapmaları istendi. Elazığ denilince ilk akla gelen tatlılardan olan dolanger tatlısı lezzet patlaması yaşatıyor. İzleyiciler internet üzerinden 'Elazığ usulü dolanger nasıl yapılır?' diye araştırmalarda bulunuyor. İşte dolanger tatlısı tarifi...
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