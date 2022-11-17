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MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi! Kıyır kıyır dolanger tatlısı nasıl yapılır?

17.11.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 17 Kasım Perşembe günü yarışmacı adaylardan Doğu Anadolu tarifleri yapmaları istendi. Elazığ denilince ilk akla gelen tatlılardan olan dolanger tatlısı lezzet patlaması yaşatıyor. İzleyiciler internet üzerinden 'Elazığ usulü dolanger nasıl yapılır?' diye araştırmalarda bulunuyor. İşte dolanger tatlısı tarifi...

MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi! Kıyır kıyır dolanger tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Pişirme Süresi 60dk

Dolanger tatlısı , baklavaya benzerliğiyle biliniyor. Elazığ'nın en sevilen lezzetlerinden olan dolanger tatlısı baklava yufkası ile yapılıyor. Üzeri nar gibi kızaran dolanger tatlısını yiyenler bu lezzete hayran kalıyor.

MALZEMELER

  • 14 adet hazır baklava yufkası
  • 1.5 su bardağı ceviz içi
  • 100 gr eritilmiş tereyağı
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
  • Şerbet için:
  • 1.5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su

TARİF

  • Baklava yufkasının bir katını uzunlamasına tezgaha dizin.
  • İkinci yufkayı birinci yufkanın üzerine koyup sonra da 15 cm kadar aşağıya doğru çekerek kaydırın.
  • Bu bölüme eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürün.
  • Yufkanın alt kısmına 1-2 yemek kaşığı kadar çekilmiş ceviz içinden serpiştirin.
  • Oklavayı yufkaların ceviz serptiğiniz alt ucuna koyun.
  • Gevşek bir şekilde rulo yapın.
  • Ardından yufkaları iki ucundan tutup ortaya doğru büzüştürün ve oklavayı çekin.
  • Aynı işlemi yufkalar ve iç harcı bitene kadar tekrarlayın.
  • Fırın tepsisine yan yana dizerek kalan yağı yufkaların üzerine gezdirin.
  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
  • Diğer yandan şerbetini hazırlayın.
  • Serbeti için; şeker ve suyu bir tencerede kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Kaynamaya başladığında limon suyunu damlatın ve iki dakika sonra altını kapatıp şerbeti soğumaya bırakın.
  • Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve şerbetini çekince dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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Elazığ Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu tatlı nasıl yapılır

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