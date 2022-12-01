YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

01.12.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek programında elbasan tava hazırlandı. Bununla birlikte seyirciler, elbasan tavanın tarifini araştırmaya başladı. Ağızda dağılan tadıyla adeta lezzet şöleni yaşatan elbasan tavanın tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yemek programında elbasan tava hazırlandı. Elbasan tava kuşbaşı et, soğan, biber gibi malzemelerle hazırlanıyor. Peki MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

ELBASAN TAVA MALZEMELERİ NELER?

Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
2 adet orta boy soğan
2 adet yeşil biber
3-4 diş sarımsak
1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Sıcak su
Sosu için:

1 su bardağı un
2 yumurta sarısı
1 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı et suyu
Tuz
Üzeri için:

Kırmızı toz biber

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritin ve kuşbaşı etleri koyup 4-5 dk çevirin. Sonrasında kabuğunu soyup biraz iri doğranmış soğanları ve yemeklik doğranan biberleri koyun. Hafif kavurduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsakları ekleyin. 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Pişmesine yakın tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Etler piştiğinde etin suyunu bir su bardağı ayırın ve soğumasını bekleyin. Geniş bir kasede un, tuz, yumurta ve yoğurtu iyice çırpın. Soğumuş olan et suyunu da ilave ederek çırpmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvam almasına dikkat edin.

Etleri fırın kabına alın ve üzerine, hazırladığınız sosu dökün. En üste biraz kırmızı toz biber serpin ve 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara enfes tarifler! İşte 29 Kasım yemek menüsü‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara enfes tarifler! İşte 29 Kasım yemek menüsü
Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Anahtar Kelimeler:
Masterchef elbasan tava yemek tarifi tarifi çırpma

En Çok Okunan Haberler

Kavga ettiği Gamze'nin günlüğünü okuduğunu söyleyip ağzını bozdu

Kavga ettiği Gamze'nin günlüğünü okuduğunu söyleyip ağzını bozdu

Alev Hemşire'yi şimdi görün! Son hali şaşırttı

Alev Hemşire'yi şimdi görün! Son hali şaşırttı

Gelinim Mutfakta Şenlik böreği tarifi! Çıtır çıtır olacak

Gelinim Mutfakta Şenlik böreği tarifi! Çıtır çıtır olacak

Lezzetine doyum olmuyor! Üsküp usulü Kaymaçina tarifi

Lezzetine doyum olmuyor! Üsküp usulü Kaymaçina tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kalburabastı tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kalburabastı tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz elbasan tava tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz elbasan tava tarifi

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.