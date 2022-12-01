Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yemek programında elbasan tava hazırlandı. Elbasan tava kuşbaşı et, soğan, biber gibi malzemelerle hazırlanıyor. Peki MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

ELBASAN TAVA MALZEMELERİ NELER?

Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Sosu için:

1 su bardağı un

2 yumurta sarısı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı et suyu

Tuz

Üzeri için:

Kırmızı toz biber

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritin ve kuşbaşı etleri koyup 4-5 dk çevirin. Sonrasında kabuğunu soyup biraz iri doğranmış soğanları ve yemeklik doğranan biberleri koyun. Hafif kavurduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsakları ekleyin. 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Pişmesine yakın tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Etler piştiğinde etin suyunu bir su bardağı ayırın ve soğumasını bekleyin. Geniş bir kasede un, tuz, yumurta ve yoğurtu iyice çırpın. Soğumuş olan et suyunu da ilave ederek çırpmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvam almasına dikkat edin.

Etleri fırın kabına alın ve üzerine, hazırladığınız sosu dökün. En üste biraz kırmızı toz biber serpin ve 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...



