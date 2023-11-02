MasterChef eleme adayı kim oldu? 2 Kasım 2023 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Vejetaryen gece!

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede takımlar vejetaryen yemekler yaptı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Birçok kişi, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Kasım MasterChef All Star eleme adayları...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

En fazla tabağı beğenilen mavi takım gecenin kazananı oldu.

Eleme adayları gecenin sonunda belli oldu.

2 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 2 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Takımdan sadece 3 kişinin potaya gitmemesi nedeniyle oylama yapılmadan eleme adayları belirlendi.

Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan isim, bireysel dokunulmazlığı kazanarak diğer iki takım arkadaşını potaya gönderecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Cemre oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Alican seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Barış seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı Tolga seçildi.

Haftanın 5. eleme adayı henüz belli olmadı.

Haftanın 6. eleme adayı henüz belli olmadı.





