Masterchef eleme adayları kimler? Yasin Obuz et çalarken yakalandı

Masterchef Türkiye yarışmasında birincinin ortaya çıkacağı final haftası öncesinde son elenen yarışmacı bu hafta belli olacak. Bunun için de 3 gündür eleme adaylarını belirlendiği yarışlar yapılıyor. Masterchef'ten

elenen isim cuma ortaya çıkacak.

Son eleme adayının belirlendiği çarşamba gecesine yarışmaya davet edilen Yasin Obuz damga vurdu. Yasin et çalarken yakalandı.

Masterchef'te pazartesi günü Demet Akalın- Okan Kurt çifti ile Alişan ve eşi Buse Varol süprizi yaşanmıştı. Ünlülerle olan oyunun ardından eleme adayının belirlendiği yarışa geçildi. Bu ilk eleme oyununda potadan Cemre birinci çıktı. Eleme adayı ise sona kalan Alican oldu.

Masterchef'te salı yarışmacılara aileleri eşlik etti. Batuhan annesi, Cemre anneannesi, Ekin kız kardeşi, Alican ise kuzeni ile yarıştı. 10 bin liralık ödülü kazanan Batuhan ile annesi oldu. Ardından yapılan eleme oyununda potadan birinci çıkan yine Cemre oldu. Batuhan ise bu kez üzüldü zira ikinci eleme adayı olarak ismini potaya kaydettirdi.

Masterchef'te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra yapıldı ve Cemre ile Güzide'den daha başarısız olan Ekin eleme adayı oldu.