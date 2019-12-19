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Masterchef eleme adayları kimler? Yasin Obuz et çalarken yakalandı

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendiği merak edilirken yarışmaya Yasin yaptıklarıyla damga vurdu. Masterchef'te üçüncü eleme adayının belirlendiği yarışta Yasin bonfile çalarken yakalandı.

Masterchef eleme adayları kimler? Yasin Obuz et çalarken yakalandı

Masterchef Türkiye yarışmasında birincinin ortaya çıkacağı final haftası öncesinde son elenen yarışmacı bu hafta belli olacak. Bunun için de 3 gündür eleme adaylarını belirlendiği yarışlar yapılıyor. Masterchef'ten
elenen isim cuma ortaya çıkacak.

Son eleme adayının belirlendiği çarşamba gecesine yarışmaya davet edilen Yasin Obuz damga vurdu. Yasin et çalarken yakalandı.

Masterchef'te pazartesi günü Demet Akalın- Okan Kurt çifti ile Alişan ve eşi Buse Varol süprizi yaşanmıştı. Ünlülerle olan oyunun ardından eleme adayının belirlendiği yarışa geçildi. Bu ilk eleme oyununda potadan Cemre birinci çıktı. Eleme adayı ise sona kalan Alican oldu.

Masterchef'te salı yarışmacılara aileleri eşlik etti. Batuhan annesi, Cemre anneannesi, Ekin kız kardeşi, Alican ise kuzeni ile yarıştı. 10 bin liralık ödülü kazanan Batuhan ile annesi oldu. Ardından yapılan eleme oyununda potadan birinci çıkan yine Cemre oldu. Batuhan ise bu kez üzüldü zira ikinci eleme adayı olarak ismini potaya kaydettirdi.

Masterchef'te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra yapıldı ve Cemre ile Güzide'den daha başarısız olan Ekin eleme adayı oldu.

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MUSTAFA GERİ DÖNDÜ!

Masterchef'ten elendiğinde Mustafa Aydın, şeflere atar yapmış önlüğünü ve mikrofonu fırlatıp gitmişti. Şeflere yaptığı bu terbiyesizlik sonrasında Mustafa'nın yeniden stüdyoya gelmesi sürpriz oldu. Mehmet Şef ise fırsatı kaçırmadı ve "O gidişten sonra neler oldu?' diye imalı bir soru yöneltti. Utanan Mustafa "Ne söyleyeyim şefim o gidişten sonra. Kötü eleştiri de aldım iyi eleştiri de aldı ne yalan söyleyeyim. Çalışmıyorum, tatil yapıyorum" dedi.

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Masterchef eleme adayının belirlendiği geceye damga vuran ise Yasin Obuz oldu. Yasin yarışmadan arta kalan bonfile etlerini paket yapıp cebine attı. Yemekleri şeflerin önüne getirirken etleri cebinde unutan Yasin, Mehmet şefe yakalandı.

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Mehmet Şef önlüğün cebinden çıkardığı paketi açınca şaşkına döndü. Yasin yemekten artan iki parça bonfileyi paketleyip cebine atmıştı. Bekar hayatı yaşayan Yasin, etlerle evde güveç yapacağını söyledi. İstanbul'da kalacak yeri olmayan Alican'a evini açan Yasin, herkesi güldürdü.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kıro = hırsız
şaşırmadım hiç. Zaten elaman para için herşey yapabilecek tipte hiç sevemedim.
ayıp be MİLYONLAR ÖNÜNDE YAKIŞMASI SANA UTANMADAN BİRDE ŞAKAYA VURUYORSUN HIRSIZLIK YAKIŞTIMI YASİN
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