MasterChef 'Eli Böğründe' tarifi: Eli böğründe nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Eli Böğründe tarifi merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te birbirinden özel yemekler yapılıyor. Bu tariflerden biri de sofraların vazgeçilmezi eli böğründe. Peki, eli böğründe nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım eli böğründe tarifi...
Eli Böğründe, sofraların sevilen lezzeti. Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş mutfağına özgü bu nefis yemek, kuzu eti ve sebzelerin muhteşem uyumuyla damakları şenlendiriyor.
MALZEMELER
500 gram kuzu kuşbaşı
6 adet köy biberi
8 adet cherry domates
1 kase arpacık soğan
1 avuç sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay bardağı su
TARİF
Kuzu kuşbaşı etleri zeytinyağı, tuz ve baharatlarla harmanlayın. Buzdolabında en az 1 saat marine edin.
Cherry domatesleri ikiye bölün, köy biberlerini iri parçalar halinde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soyun.
Fırın kabına önce marine edilmiş etleri yerleştirin. Üzerine domates, biber, arpacık soğan ve sarımsakları sırayla dizin.
Tuzu serpin ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını malzemelerin üzerine gezdirin.
Son olarak yarım çay bardağı suyu ekleyin.
200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Eli Böğründe hazır. Sıcak servis yapın, afiyet olsun!
Pişirme önerisi ve püf noktaları: Sebzeleri düzenli bir şekilde dizmek, hem görsel hem de lezzet açısından önemlidir. Bu tarif, dana veya kuzu kıyma ile de hazırlanabilir. Marine süresini uzatarak etin lezzetini artırabilirsiniz.
