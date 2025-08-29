YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

MasterChef 'Eli Böğründe' tarifi: Eli böğründe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Eli Böğründe tarifi merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te birbirinden özel yemekler yapılıyor. Bu tariflerden biri de sofraların vazgeçilmezi eli böğründe. Peki, eli böğründe nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım eli böğründe tarifi...

MasterChef 'Eli Böğründe' tarifi: Eli böğründe nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sedef Karatay
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Eli Böğründe, sofraların sevilen lezzeti. Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş mutfağına özgü bu nefis yemek, kuzu eti ve sebzelerin muhteşem uyumuyla damakları şenlendiriyor.

MALZEMELER

  • 500 gram kuzu kuşbaşı
  • 6 adet köy biberi
  • 8 adet cherry domates
  • 1 kase arpacık soğan
  • 1 avuç sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 çay bardağı su

TARİF

  • Kuzu kuşbaşı etleri zeytinyağı, tuz ve baharatlarla harmanlayın. Buzdolabında en az 1 saat marine edin.
  • Cherry domatesleri ikiye bölün, köy biberlerini iri parçalar halinde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soyun.
  • Fırın kabına önce marine edilmiş etleri yerleştirin. Üzerine domates, biber, arpacık soğan ve sarımsakları sırayla dizin.
  • Tuzu serpin ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını malzemelerin üzerine gezdirin.
  • Son olarak yarım çay bardağı suyu ekleyin.
  • 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Eli Böğründe hazır. Sıcak servis yapın, afiyet olsun!
  • Pişirme önerisi ve püf noktaları: Sebzeleri düzenli bir şekilde dizmek, hem görsel hem de lezzet açısından önemlidir. Bu tarif, dana veya kuzu kıyma ile de hazırlanabilir. Marine süresini uzatarak etin lezzetini artırabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'1. Gastronomi Etkinliği' yoğun ilgi gördü'1. Gastronomi Etkinliği' yoğun ilgi gördü
Son yıllarda çiftçilerin gözdesi olduSon yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kahramanmaraş Şanlıurfa Masterchef Pratik yemek tarifleri MasterChef yeni bölüm ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Feci kazada şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi

Feci kazada şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.