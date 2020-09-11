MasterChef Emir Elidemir'in babası futbolcu çıktı! Hasan Elidemir merak konusu oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de mücadele eden Emir Elidemir yarışma sırasında babasından söz etti. Babası Hasan Elidemir’in milli bir futbolcu olduğunu söyleyen Emir izleyicileri ve yarışmacıları şaşırttı. MasterChef Emir Elidemir'in babası ünlü yarışmacının açıklamasından sonra merak konusu oldu.

Zaman zaman konuşma tarzı ve sert kişiliği ile gündeme gelen Emir sosyal medyada yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. MasterChef Emir'in babası Hasan Elidemir oğlunun açıklamalarından sonra gündem oldu.

MASTERCHEF EMİR’İN BABASI HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir’in babası Hasan Elidemir İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında dünyaya geldi. 1970 yılında İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Hasan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir daha sonra emekliye ayrıldı.

İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir otel odasında yaşamını yitiren Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.



