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MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 01:17 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir, final turunda mücadele edecek. Rakiplerini geride bırakarak ilk 16 isim arasına girmeye çalışacak olan Emir Elidemir, ilk turlardaki performansıyla da şeflerden büyük övgü almıştı. MasterChef Emir, üçlü düellolarda şeflerin istediği hamburgeri en iyi şekilde yaparak üst tura çıkmıştı. Peki, Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef Emir Elidemir hakkında merak edilenler.

MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'de üelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Emir Elidemir'in hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Emir Elidemir kimdir?

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MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 26 yaşında ve aşçı olarak Cunda’da bir restoranda çalışıyor. MasterChef Türkiye’ye katılan Ege Pakalın ile aynı restoranda çalışıyor. Daha önce Hollanda, Fransa ve ABD'deki çeşitli restoranlarda çalışan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu. Elinden geldiğince öğrenmek, başarılı olmak ve güzel hareketleri ile insanlara örnek olmak istediği için MasterChef 2020’ye katılmış. 7 yıldır bu işi yaptığını fakat öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.

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Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda kendi yorumunu kattığı barbun yemeği ile şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu almayı başarmıştı.

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