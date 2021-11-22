MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

MasterChef Türkiye'den elenerek izleyiciyi şaşkına çeviren Emre Büber, yarışma boyunca özlemini dile getirdiği oğluna kavuştu. Büber, oğluyla sevgi dolu pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

MasterChef sürecinde oğluna olan sevgisini her fırsatta dile getiren Büber, oğlunun fotoğrafını karşısına koyarak yemek yapıyordu. Çocuğundan bahsettiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Büber'in evladına duyduğu sevgi, izleyiciyi duygulandırmıştı.

Yarışma sonrası hakkında pek çok iddia ortaya atılan Emre Büber, parkinson hastası olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e Acun Medya Akademi'de iş teklif ettiği de ortaya atılan iddialar arasındaydı. Emre Büber, iş teklifiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.





