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MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

22.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun ses getiren yarışmacıları arasında yer alan Emre Büber, sürpriz bir şekilde elenerek sevenlerini üzmüştü. Yarışma boyunca oğlunu çok özlediğini anlatan Emre Büber, sonunda evladına kavuştu.

MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

MasterChef Türkiye'den elenerek izleyiciyi şaşkına çeviren Emre Büber, yarışma boyunca özlemini dile getirdiği oğluna kavuştu. Büber, oğluyla sevgi dolu pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

MasterChef sürecinde oğluna olan sevgisini her fırsatta dile getiren Büber, oğlunun fotoğrafını karşısına koyarak yemek yapıyordu. Çocuğundan bahsettiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Büber'in evladına duyduğu sevgi, izleyiciyi duygulandırmıştı.

MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

Yarışma sonrası hakkında pek çok iddia ortaya atılan Emre Büber, parkinson hastası olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e Acun Medya Akademi'de iş teklif ettiği de ortaya atılan iddialar arasındaydı. Emre Büber, iş teklifiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

MasterChef Emre Büber, gözyaşları içinde anlattığı oğluna kavuştu!

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı Masterchef
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