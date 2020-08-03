MasterChef final turunda elemeler nasıl olacak? MasterChef Türkiye final yarışmacıları kimler?

MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam final turu heyecanı başladı. 3 Ağustos Pazartesi günü MasterChef 2020 14. bölümü ekrana geldi. MasterChef'te üçlü düello turunu geçen 28 yarışmacı, bu akşamdan itibaren başlayan final turunda son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Somer Sivrioğlu şef, MasterChef yeni bölümde final turu nasıl olacak, kaç gün sürecek, eleme nasıl olacak, turu geçenler nasıl belirlenecek anlattı. İşte MasterChef Türkiye 2020 final turu detayları.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TURU NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam başlayan final turu ile elemeler nasıl olacak belli oldu. Somer şef, MasterChef Türkiye 14. bölümde final turu hakkında bilgi verdi.

MasterChef'te final turuna kalan 28 kişi, on dörtlü iki gruba ayrıldı. Bu iki grup içinden bu hafta sonuna kadar sekiz kişi MasterChef ana kadrosu içine girecek.

MasterChef Türkiye final turunda her gün iki oyun oynanacak. İlk oyunda klasik bir yemek yapılacak. Bu oyunda en iyi altı kişi seçilecek. Bu altı kişi arasında mini bir final yapılacak. Ve günün kazananı belli olacak. Bu kişi, MasterChef 2020 ana kadrosu içine giren kişi olacak. Bu yarışmacı, kazanan önlüğü alarak hem ana kadroya hem de yukarıdan diğer rakiplerini izleyebilecek.