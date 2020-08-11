MasterChef final turunu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren yarışmacı

MasterChef 2020'nin ilk final turu dün akşam itibari ile tamamlandı ve ana kadroya girecek 16 yarışmacı arasından ilk sekiz isim belli oldu. Son bölümde ise birbirleri ile mücadeleyi sürdürecek 14 farklı yarışmacının bir hafta sürecek rekabeti başladı.

MASTERCHEF 2020'DE 10 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef 2020'de 2. final turu başladı. İkinci grupta yer alan 14 yarışmacı adayı, ilk turda "Çerkez Tavuğu" yemeğini yapmaya çalıştı. 40 dakikalık sürenin bitiminde şefler, yemeklerin tadına baktı ve sonrasında ikinci oyuna geçen yarışmacıları açıkladı.

Bu akşam, yaratıcılık oyununda yarışmaya hak kazanan isimler; Barbaros, Ebru, Eray, Arem, Tanya ve Çağla oldu. MasterChef Türkiye'nin ikinci oyununda soya sosu ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yaptılar. Bu yemek için 40 dakika süre verilmişti. Sürenin sonunda finale kalan Barbaros ile Eray oldu. Jüri, bu iki isim arasında günün kazananı ve MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 9. yarışmacısını Barbaros Yoloğlu olarak açıkladılar.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN İLK SEKİZ YARIŞMACISI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan final turunda her akşam bir isim MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazandı ve günün birincisi önlüğünü alarak üst kata çıkmayı başardı. İlk final turunda bu şekilde seçilen yarışmacılar; Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın oldu.