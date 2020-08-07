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MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadronun 4. yarışmacısı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 01:21 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef'in 6 Ağustos Çarşamba ekrana gelen 17. bölümünde yarışmacılar ana kadroya kalabilmek için şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Heyecan dolu final turunun ardından 5 yarışmacı arasında ana kadroya kalan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadronun 4. yarışmacısı kim oldu? MasterChef son bölümde final turunu kim kazandı?

MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadronun 4. yarışmacısı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 4 Ağustos Pazartesi akşamı 15. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk üç yarışmacı Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy ve Özgül Coşar olmuştu. MasterChef’te haftanın dördüncü oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.

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MASTERCHEF 2020'DE FİNAL TURUNU GEÇEN 4. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar şefler karşısında önce steak ve Paris mash adlı yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. En iyi yemeği yaparak final turuna kalmak isteyen yarışmacılar şefler karşısında oldukça zorlu anlar yaşadı. Yemeklerini bitiren yarışmacılar daha sonra şeflerin tadım yapmasını bekledi ve şefler 5 yarışmacıyı final turuna çıkarmaya layık gördü.

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5 YARIŞMACI İKİNCİ TURA KALDI!

Final turuna çıkmaya hak kazanan Ayyüce, Esra, Emir, Furkan ve Sedat ana kadroya kalabilmek için final etabında deniz tarağı yemeği yaptı. En iyi deniz tarağını pişirerek şefler tarafından ana kadroya seçilen kişi sadece bir isim olacaktı. En iyi deniz tarağı yemeğini pişiren ve mutlu sona ulaşarak MasterChef'in ana kadrosuna katılmaya hak kazanan isim Emir Elidemir oldu. Emir böylelikle MasterChef'in 4. yarışmacısı olarak ana kadroda yer alacak isimlerden bir tanesi oldu.

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MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesiMasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TURUNA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

MasterChef Türkiye’de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı:

Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has.

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