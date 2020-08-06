MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı! İşte finale kalan 3. yarışmacı

MasterChef Türkiye, 5 Ağustos Çarşamba akşamı 16. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacının kimler olacağı merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk iki yarışmacı Serhat Doğramacı ve Duygu Acarsoy olmuştu. Son bölümde ise MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan 3. isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE İLK YAŞANDI!

Yarışmacılar bugün ilk turda orman meyveli tart yaparak yarıştı. Yarışan isimler arasından 6 yarışmacının bir üst tura kalması gerekiyordu. Ancak şefler istedikleri yemekleri yapan 6 yarışmacının olmadığını açıkladı.

Şef Somer Sivrioğlu, "İlk defa bugün 6 tabağa ulaşamadık. Sadece 4 tabağı beğendik" dedi. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından ikinci aşamaya kalmayı başaran isimler ise Özgül, Berker, Sedat ve Seda oldu.

MASTERCHEF 2020'DE FİNAL TURUNU GEÇEN 3. YARIŞMACI KİM OLDU?

İkinci turda ise Özgül, Berke, Sedat ve Seda bu defa şeflerin istediği zeytinyağlı vegan bir yemek yaparak yarıştı.

Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı zorlu mücadelenin kazananı MasterChef Özgül oldu. Böylece Özgül Coşar, MasterChef 2020'de ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başardı.