MasterChef fragmanında korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek! "Suratı yandı çocuğun"

MYNET-MasterChef Türkiye 2024'te heyecan hiç bitmiyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmanın yeni bölüm fragmanı bu defa yürekleri ağızlara getirdi.

Balık restoranı yemeklerinin yapıldığı bölümde yarışmanın favori isimlerinden biri olan Onur elindeki kızgın yağ tenceresini yere bırakırken talihsiz bir kaza geçirdi.

'HEM ELİ HEM YÜZÜ YANDI'

Tencereyi yere bırakırken ayağı kayıp düşen Onur'un eline ve yüzüne yağ sıçradığı anlar herkesi korkuttu. Yarışmacılar 'hem eli hem yüzü yandı çocuğun' derken favori isme hemen müdahale edildi.

STÜDYOYU TERK ETTİLER

Şefler olayın devamında ise 'rejiye gidip bakmamız gereken bir konu var' diyerek görüntüleri izlemeye gittiler. Mehmet Şef 'ayıp ediyorsunuz' diyerek yarışmacılara kızarken tüm şefler bir anda stüdyoyu terk etti.

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken Onur'un akıbeti de merak edildi. İddiaya göre favori ismin yarışmaya devam edemeyeceği söylendi.