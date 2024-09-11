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MasterChef fragmanında korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek! "Suratı yandı çocuğun"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 11:48
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MasterChef 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar her bölümde kendilerinden istenen yemekleri en güzel şekilde çıkarıp oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında korkunç bir kaza yaşandı. Balık restoranı yemeklerinin yapıldığı bölümde favori yarışmacının ellerine ve yüzüne kızgın yağ sıçradı. İddiaya göre o isim yarışmaya devam edemeyecek.

MasterChef fragmanında korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek! "Suratı yandı çocuğun"

MYNET-MasterChef Türkiye 2024'te heyecan hiç bitmiyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmanın yeni bölüm fragmanı bu defa yürekleri ağızlara getirdi.

Balık restoranı yemeklerinin yapıldığı bölümde yarışmanın favori isimlerinden biri olan Onur elindeki kızgın yağ tenceresini yere bırakırken talihsiz bir kaza geçirdi.

kaza

'HEM ELİ HEM YÜZÜ YANDI'

Tencereyi yere bırakırken ayağı kayıp düşen Onur'un eline ve yüzüne yağ sıçradığı anlar herkesi korkuttu. Yarışmacılar 'hem eli hem yüzü yandı çocuğun' derken favori isme hemen müdahale edildi.

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STÜDYOYU TERK ETTİLER

Şefler olayın devamında ise 'rejiye gidip bakmamız gereken bir konu var' diyerek görüntüleri izlemeye gittiler. Mehmet Şef 'ayıp ediyorsunuz' diyerek yarışmacılara kızarken tüm şefler bir anda stüdyoyu terk etti.

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Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken Onur'un akıbeti de merak edildi. İddiaya göre favori ismin yarışmaya devam edemeyeceği söylendi.

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Masterchef masterchef türkiye
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