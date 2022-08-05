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MasterChef Fride Rice (Kızarmış pilav) nasıl yapılır? Fried Rice hangi ülkenin yemeği? Fried Rice tarifi ve malzeme listesi

05.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef ana kadro düelloları tüm hızıyla devam ediyor. 4 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılardan Fried Rice yani kızarmış pilav yapılması istendi. Fried Rice tarifini merak eden seyirciler kızarmış pilav tarifini sorguluyor. İşte Fried Rice tarifi ve malzeme listesi...

MasterChef Fride Rice (Kızarmış pilav) nasıl yapılır? Fried Rice hangi ülkenin yemeği? Fried Rice tarifi ve malzeme listesi

MaterChef Fried Rice tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan kızarmış pilav yapılması istendi. Fried Rice tarifini merak eden ve denemek isteyenler kızarmış pilavın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte Fried Rice tarifi malzeme listesi ve yapımı...

fried rice

FRİED RİCE MALZEME LİSTESİ

  • 100-200 gr tavuk göğsü

  • Yarım kırmızı soğan

  • Yeteri kadar pirinç

  • 2 diş sarımsak

  • Kırmızıbiber

  • Karabiber

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Zerdeçal

  • Toz zencefil

  • Soya sosu

FRİED RİCE - KIZARMIŞ PİLAV YAPILIŞI

Tavuk göğsünü öncelikle tabağın içerisinde soya sosları ile karıştırın ve bir süre bekletin.Diğer tarafta, pirinci bir tavada pişirin. Tavukları ısıtılmış teflon tavada az yağ ile soteyin, Tavukların üzerine sırasıyla sarımsak, soğan ve biberleri ekleyerek pişirin. İyice sotelendikten sonra içine zencefil, zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyin. Tavanın diğer yarısına ise başka tavada haşladığınız pirinçleri ekleyin ve tavuk etiyle iyice karıştırın. 2-3 dakika sonrasında ocaktan alarak servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun.

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Masterchef pilav tarif
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