MasterChef Fride Rice (Kızarmış pilav) nasıl yapılır? Fried Rice hangi ülkenin yemeği? Fried Rice tarifi ve malzeme listesi

MaterChef Fried Rice tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan kızarmış pilav yapılması istendi. Fried Rice tarifini merak eden ve denemek isteyenler kızarmış pilavın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte Fried Rice tarifi malzeme listesi ve yapımı...

FRİED RİCE MALZEME LİSTESİ

100-200 gr tavuk göğsü

Yarım kırmızı soğan

Yeteri kadar pirinç

2 diş sarımsak

Kırmızıbiber

Karabiber

2 diş sarımsak

Tuz

Zerdeçal

Toz zencefil

Soya sosu

FRİED RİCE - KIZARMIŞ PİLAV YAPILIŞI

Tavuk göğsünü öncelikle tabağın içerisinde soya sosları ile karıştırın ve bir süre bekletin.Diğer tarafta, pirinci bir tavada pişirin. Tavukları ısıtılmış teflon tavada az yağ ile soteyin, Tavukların üzerine sırasıyla sarımsak, soğan ve biberleri ekleyerek pişirin. İyice sotelendikten sonra içine zencefil, zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyin. Tavanın diğer yarısına ise başka tavada haşladığınız pirinçleri ekleyin ve tavuk etiyle iyice karıştırın. 2-3 dakika sonrasında ocaktan alarak servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun.



