MasterChef Fride Rice (Kızarmış pilav) nasıl yapılır? Fried Rice hangi ülkenin yemeği? Fried Rice tarifi ve malzeme listesi

MaterChef Fried Rice tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan kızarmış pilav yapılması istendi. Fried Rice tarifini merak eden ve denemek isteyenler kızarmış pilavın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte Fried Rice tarifi malzeme listesi ve yapımı...
100-200 gr tavuk göğsü
Yarım kırmızı soğan
Yeteri kadar pirinç
2 diş sarımsak
Kırmızıbiber
Karabiber
2 diş sarımsak
Tuz
Zerdeçal
Toz zencefil
Tavuk göğsünü öncelikle tabağın içerisinde soya sosları ile karıştırın ve bir süre bekletin.Diğer tarafta, pirinci bir tavada pişirin. Tavukları ısıtılmış teflon tavada az yağ ile soteyin, Tavukların üzerine sırasıyla sarımsak, soğan ve biberleri ekleyerek pişirin. İyice sotelendikten sonra içine zencefil, zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyin. Tavanın diğer yarısına ise başka tavada haşladığınız pirinçleri ekleyin ve tavuk etiyle iyice karıştırın. 2-3 dakika sonrasında ocaktan alarak servise hazır hale getirin.
Afiyet olsun.
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