MasterChef Görkem kimdir, aslen nereli? MasterChef Görkem Ünal kaç yaşında?

MasterChef Şeraffettin Görkem Ünal kimdir, sorusu MasterChef Türkiye izleyenleri tarafından gündeme geldi. Yedek kadroya katılan MasterChef Görkem performansı ile geceye damga vurdu. 28 yaşında olan ve aşçılık mesleğini sürdüren MasterChef Görkem, Ankara'da bir pizza restoranında şeflik yapıyor.
Yarışmaya Ankara'dan katılan MasterChef Şerafettin Görkem Ünal, 28 yaşında ve aşçılık mesleğini sürdürüyor. Yarışmacı Ankara'da bir pizza restoranında şeflik yapıyor.
Birinci eleme turunda ızgarada kırmızı kapya biber soslu ve mantarlı Norveç somon yemeğini sunan MasterChef Görkem, şeflerden evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde MasterChef Görkem, üzüm ile yaratıcılık turunda en iyi tabağı yaparak ana kadroya girmeyi başardı.
Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olmuş olacak. Bununla beraber yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak.
Makbule
Görkem
Sema
Göktuğ
Cenkay
Erkan
Ege
-Ayşegül
-Şule
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