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MasterChef Görkem kimdir, aslen nereli? MasterChef Görkem Ünal kaç yaşında?

28.08.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Görkem'in hayatı, yarışmanın son bölümüyle dikkatleri üzerine topladı. Yeni sezonuna devam eden MasterChef Türkiye 2022'de yedeklerden ana kadroya seçilen ilk isim Şeraffettin Görkem Ünal oldu. Aşçılık mesleğini sürdüren MasterChef Görkem, yarışmaya Ankara'dan katılmıştı. Peki, MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef Görkem kimdir, aslen nereli? MasterChef Görkem Ünal kaç yaşında?

MasterChef Şeraffettin Görkem Ünal kimdir, sorusu MasterChef Türkiye izleyenleri tarafından gündeme geldi. Yedek kadroya katılan MasterChef Görkem performansı ile geceye damga vurdu. 28 yaşında olan ve aşçılık mesleğini sürdüren MasterChef Görkem, Ankara'da bir pizza restoranında şeflik yapıyor.

MASTERCHEF GÖRKEM ÜNAL KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan MasterChef Şerafettin Görkem Ünal, 28 yaşında ve aşçılık mesleğini sürdürüyor. Yarışmacı Ankara'da bir pizza restoranında şeflik yapıyor.

Birinci eleme turunda ızgarada kırmızı kapya biber soslu ve mantarlı Norveç somon yemeğini sunan MasterChef Görkem, şeflerden evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde MasterChef Görkem, üzüm ile yaratıcılık turunda en iyi tabağı yaparak ana kadroya girmeyi başardı.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER KİMLER?

Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olmuş olacak. Bununla beraber yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak.

  • Makbule

  • Görkem

  • Sema

  • Göktuğ

  • Cenkay

  • Erkan

  • Ege

  • Vural

-Ayşegül

-Şule

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