MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dikkat çeken isimlerden biri de Güzide Mertcan... Masterchef'te büyük başarı gösteren favori isimlerden 31 yaşındaki Güzide Mertcan eviyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL. Eleştirilen hedefinde olan Güzide son açıklamasında “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti.

Güzide iddialara göre villasını satmaya karar verdi. 7 milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi.

Güzide Mertcan'ın oturduğu 'malikane sitesinin' aylık aidat ödemesi 3 bin 500 lira. 3 katlı olan malikanede toplam 10 oda bulunuyor. Büyükçekmece'deki malikanenin hemen yanında bir helikopter pisti de yer alıyor.



