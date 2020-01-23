MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı! Güzide Mertcan yeni evini anlattı

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışma programının en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, sonunda muradına erdi. Uzun bir süre 7 milyon TL değerindeki villası ve lüks yaşantısıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Güzide, villayı sattı; yeni bir daireye taşındı.
Herkesin merak ettiği 7 milyonluk villayı sattığını kendi YouTube hesabından yayımladığı video ile anlatan MasterChef Güzide, şunları söyledi:
"Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.
Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya tanışmayı düşünüyoruz.
Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. ‘En sade şekilde nasıl yaşarız’ diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz."
Güzide Mertcan bir sonraki yayınını sattığı evin içinde yapacağını ve evi gezdireceğini de takipçilerine söyledi.
Öte yandan Güzide'nin evi brüt 1000 metrekare, net ise 650 metrekare. Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan evi için 8.5 milyon lira istedi.
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