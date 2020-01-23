MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı! Güzide Mertcan yeni evini anlattı

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışma programının en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, sonunda muradına erdi. Uzun bir süre 7 milyon TL değerindeki villası ve lüks yaşantısıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Güzide, villayı sattı; yeni bir daireye taşındı.

Herkesin merak ettiği 7 milyonluk villayı sattığını kendi YouTube hesabından yayımladığı video ile anlatan MasterChef Güzide, şunları söyledi:

EVİ MERAK EDENLERE...

"Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.

Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya tanışmayı düşünüyoruz.