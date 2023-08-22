MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Güzide "Böyle başörtü bağlama" yorumuna tepkisiz kalmadı

MasterChef Güzide "Böyle başörtü bağlama" yorumuna tepkisiz kalmadı

22.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2019 sezonunu 3. olarak tamamlayan Güzide Mertcan, All Star yarışmasına da dahil olmuş ancak kısa sürede elenmişti. Açıklamasıyla dikkat çeken Güzide Mertcan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Başarılı aşçı son olarak "Böyle başörtü bağlama" yorumuna tepkisiz kalmadı.

MasterChef All Star'ın ilk elenen ismi, 2019 sezonunu 3. olarak tamamlayan Güzide Mertcan olmuştu. O sezonda lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Güzide'nin bilerek elendiği iddiası gündeme gelmişti.

MasterChef Güzide elendikten sonra "Çok isteyerek geldiğim Allstar macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü. Süreç içerisinde kulis yapmadan, kimseyi kayırmadan, kamera önünde yada arkasında kuyusunu kazmadan sadece yemek yaparak yol alabileceğime, maalesef inancımı kaybettim" demesiyle herkesi şaşırtmıştı.

1

POZLARINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü aşçı son olarak başörtüsü reklamı yaptı. Bir takipçi ise Güzide Mertcan'a "Güzideciğim seni çok severim beğenerek takip ediyorum kurban olurum reklamını yap ama sakın bir daha böyle başörtü bağlama çok öpüyorum" yazdı.

Yarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! İtirafı gündem oldu Yarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! İtirafı gündem oldu

2
Güzide ise bu yorumdan rahatsız olarak takipçisine "Siz de bana böyle söyleyin tamam ama sakın çoluğunuza çocuğunuza söylemeyin olur mu? Böyle böyle hevesimiz kursağımızda kalarak yaşıyoruz" diyerek sitemde bulundu.

Güzide Mertcan'a bazı yorumlarda "Gülşen'in eşarplı pozu gibi" yazılırken bazı yorumlarda ise "Çok yakışmış" denildi.

İlginizi Çekebilir

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

 Stanley termoslarda indirim devam ediyor! Kullanıcıların favorisi...

Stanley termoslarda indirim devam ediyor! Kullanıcıların favorisi...

 Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

 İster sporda ister alışverişte kullanın! Adidas çantada büyük fırsat

İster sporda ister alışverişte kullanın! Adidas çantada büyük fırsat

 Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

 Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi inceledik

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi inceledik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun cinsel içerikli filminde rol almıştı! Çıplak güneşlenince...Oğlunun cinsel içerikli filminde rol almıştı! Çıplak güneşlenince...
Tarzı yine olay oldu! 'Bu sefer masa örtüsü' Tarzı yine olay oldu! 'Bu sefer masa örtüsü'
Yarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! İtirafı gündem olduYarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! İtirafı gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Güzide Mertcan ele çocuğun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.