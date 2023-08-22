MasterChef Güzide "Böyle başörtü bağlama" yorumuna tepkisiz kalmadı

MasterChef All Star'ın ilk elenen ismi, 2019 sezonunu 3. olarak tamamlayan Güzide Mertcan olmuştu. O sezonda lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Güzide'nin bilerek elendiği iddiası gündeme gelmişti.

MasterChef Güzide elendikten sonra "Çok isteyerek geldiğim Allstar macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü. Süreç içerisinde kulis yapmadan, kimseyi kayırmadan, kamera önünde yada arkasında kuyusunu kazmadan sadece yemek yaparak yol alabileceğime, maalesef inancımı kaybettim" demesiyle herkesi şaşırtmıştı.

POZLARINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü aşçı son olarak başörtüsü reklamı yaptı. Bir takipçi ise Güzide Mertcan'a "Güzideciğim seni çok severim beğenerek takip ediyorum kurban olurum reklamını yap ama sakın bir daha böyle başörtü bağlama çok öpüyorum" yazdı.



Güzide ise bu yorumdan rahatsız olarak takipçisine "Siz de bana böyle söyleyin tamam ama sakın çoluğunuza çocuğunuza söylemeyin olur mu? Böyle böyle hevesimiz kursağımızda kalarak yaşıyoruz" diyerek sitemde bulundu.

Güzide Mertcan'a bazı yorumlarda "Gülşen'in eşarplı pozu gibi" yazılırken bazı yorumlarda ise "Çok yakışmış" denildi.