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MasterChef Güzide'nin yeni işi şaşırttı! "Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor"

12.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşan Güzide Mertcan, sık sık lüks evleriyle gündeme geliyordu. Yeni bir işe atılan MasterChef Güzide herkesi şaşırttı. Eski yarışmacı "Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor" yorumunu da yanıtsız bırakmadı.

MasterChef Güzide'nin yeni işi şaşırttı! "Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor"

MasterChef'e 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, sık sık lüks yaşantısı ve sürekli taşınmasıyla gündeme gelen bir isim. Pahalı evleriyle adından söz ettiren eski yarışmacı yeni işini takipçileriyle paylaştı.

MasterChef Güzide "Türkiye'nin en büyük macera köyünün bugün açılışını yaptık. Bu özel günde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler" notuyla yeni atılımını paylaştı.

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Güzide Mertcan'a bir takipçisi ise "Hayırlı uğurlu olsun. Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor genelde ve öyle yerlere gitmiyorum benden kazanç sağlamasınlar diye. İçim rahat gidebileceğim bir yer çıktı sonunda" yorumunu bulundu.

Eski yarışmacı ise bu yoruma "Bende kendi çapımda mafya sayılırım ya aşk olsun" yanıtını verdi.

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Masterchef Güzide Mertcan
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