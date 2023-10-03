MASTERCHEF HAMSİKOLİ TARİFİ! Karadeniz'in meşhur hamsikoli tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hamsikoli tarifi, MasterChef programında yapılmasıyla merak edildi. Özellikle Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşmiş olan hamsikoli tarifinin içeriğinde hamsi ve çeşitli sebzeler bulunuyor. 3 Ekim Salı akşamı yayınlanan MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Karadeniz mutfağından lezzetler yapıldı. Bu tariflerden biri olan hamsikoli seyircilerin dikkatini çekti. Peki, hamsikoli nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hamsikoli tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündeme yer aldı. Hamsikoli veya hamsili ekmek olarak bilinen bu yemek, 2021 yılında Hopa Hamsili Ekmeği adıyla coğrafi işaret belgesi almıştır. İşte hamsikoli yapımı ve malzeme listesi
HAMSİKOLİ TARİFİ
MALZEMELER
1 kg kılçıkları ayıklanmış hamsi
1 demet taze soğan
1 demet maydanoz
1 demet taze nane
1 demet pazı
2 adet kuru soğan
Tuz
Mısır unu
Gerekirse su
TARİF
Bir kiloya yakın kılçıkları ayıklanmış hamsi ile birer demet ince doğranmış maydanoz, nane, pazı, iki adet kuru soğan harmanlanır.
Mısır unu ve tuz ilave edilir ve yoğurulur. Kıvamı yoğun, akışkan olmayan bir hamur elde edilir.
Hamsinin kendi suyu yeterli gelmeyebilir, bu durumda bir miktar su ilave edilerek kıvamı ayarlanır.
Tepsiye bastırılarak yayılır.
170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
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