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    4. MASTERCHEF HAMSİKOLİ TARİFİ! Karadeniz'in meşhur hamsikoli tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MASTERCHEF HAMSİKOLİ TARİFİ! Karadeniz'in meşhur hamsikoli tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    03.10.2023 20:56 | Son Güncelleme:
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    Hamsikoli tarifi, MasterChef programında yapılmasıyla merak edildi. Özellikle Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşmiş olan hamsikoli tarifinin içeriğinde hamsi ve çeşitli sebzeler bulunuyor. 3 Ekim Salı akşamı yayınlanan MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Karadeniz mutfağından lezzetler yapıldı. Bu tariflerden biri olan hamsikoli seyircilerin dikkatini çekti. Peki, hamsikoli nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 14dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Hamsikoli tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündeme yer aldı. Hamsikoli veya hamsili ekmek olarak bilinen bu yemek, 2021 yılında Hopa Hamsili Ekmeği adıyla coğrafi işaret belgesi almıştır. İşte hamsikoli yapımı ve malzeme listesi

    HAMSİKOLİ TARİFİ

    hamsikoli tarifi

    MALZEMELER

    • 1 kg kılçıkları ayıklanmış hamsi
    • 1 demet taze soğan
    • 1 demet maydanoz
    • 1 demet taze nane
    • 1 demet pazı
    • 2 adet kuru soğan
    • Tuz
    • Mısır unu
    • Gerekirse su

    TARİF

    • Bir kiloya yakın kılçıkları ayıklanmış hamsi ile birer demet ince doğranmış maydanoz, nane, pazı, iki adet kuru soğan harmanlanır.
    • Mısır unu ve tuz ilave edilir ve yoğurulur. Kıvamı yoğun, akışkan olmayan bir hamur elde edilir.
    • Hamsinin kendi suyu yeterli gelmeyebilir, bu durumda bir miktar su ilave edilerek kıvamı ayarlanır.
    • Tepsiye bastırılarak yayılır.
    • 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

    AFİYET OLSUN!

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