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MasterChef Hamza'yla ilgili kötü haberi alan yarışmacılar toplanıp...

11.09.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek'le ilgili haberi Somer Şef duyurdu. Somer Şef ise Hamza'nın sağlık durumu ile ilgili üzen haberi verdi. Böbreklerini kaybeden MasterChef eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek'e yarışmacılardan destek geldi.

MasterChef Hamza'yla ilgili kötü haberi alan yarışmacılar toplanıp...

Masterchef 2022'de yarışmacılar oyuna başlamadan önce Somer Şef, eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda programa görüntülü bağlanarak böbrek nakli beklediğini açıklayan Mercimek için annesi böbreklerini verecekti ancak eski yarışmacı hakkında kötü haber geldi.

Somer Şef son bölümde Hamza'nın sağlığıyla ilgili son bilgileri verdi. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.

VGHK

YARIŞMACILAR KARAR ALDI

Ödül oyunu oynayacak yarışmacılar daha sonra bir araya geldi ve jüri üyelerine taleplerini açıkladı. Yarışmacılar Hamza için yarışacaklarını ve eğer olursa ödülü maddiyata çevirmek istediklerini söylediler.

Somef Şef, "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin liralık para ödülü" açıklamasında bulundu.

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Masterchef anne
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